Курс “под елку”: что ждет гривну к Новому году

В декабре наблюдается тенденция ослабления национальной валюты, поэтому украинцев волнует вопрос: что ждет гривну до Нового года.

Новини.LIVE собрало прогнозы экономических экспертов относительно курса “под елку” и советы, в какой валюте лучше хранить средства, передает NNS.

Что ждет гривну?

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверяет, что гривна просто возвращается к значениям, с которых начинала год и которые находятся в пределах бюджета-2021.

“Курс гривны в июне месяце был 27 гривен, в начале года порядка 28 гривен. По сути мы имели дело с просадкой доллара, которая была связана с достаточно большими поступлениями валют за счет экспортных контрактов и “подарка” от Международного валютного фонда. Сейчас гривна постепенно возвращается в те “коридоры”, которые были”, говорит эксперт.

По его словам, сейчас для курса есть несколько существенных раздражителей. Среди них проплата достаточно большого количества контрактов на поставку энергоносителей и угля в частности. Кроме этого, на 800 млн долларов были выпущены облигации “Укрэнерго” под гарантию правительства для расчета с производителями “зеленой” энергетики. Также достаточно большие средства пошли иностранцам, а именно на выплату долгов по обязательствам.

“Я думаю, что этот год мы закончим на отметке от 27,5 до 28 грн за доллар”, резюмировал Пендзин.

Мнение Пендзина по курсу разделяет и экономический эксперт Александр Охрименко. Он прогнозирует, что 2021 год украинская гривна завершит на отметках около 28 к доллару.

“Мы год начинали с 28,4 и скорей всего на этом же и закончим. Возможно гривна будет в пределах 27,9-28,1”, говорит эксперт.

Основной причиной обесценивания гривны экономист называет закупку больших объемов угля.

“Для прохождения отопительного сезона надо уголь, а его можно купить только за валюту. На сегодняшний момент действительно покупают и уголь, и газ, и нефтепродукты, хоть они и дорогие. Но об этом не популярно говорить”, объясняет он.

Охрименко добавил, что до этого наблюдалась ревальвация гривны, но как только пошли активные закупки угля, поскольку Украина не имела другого выхода, началась девальвация. По его словам, эти ресурсы продолжат покупать еще весь декабрь и соответственно будет наблюдаться спрос на валюту, а затем будет продолжаться девальвационная тенденция.

Госпереворот, торговля и карантин

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак не взялся “предсказать” судьбу гривны ближе к Новому году, ведь сейчас на курс влияют много разноплановых факторов. Даже несмотря на то, что на сегодня нет экономических и финансовых рисков для девальвации гривны, есть только риски ее искусственной девальвации, к чему уже неоднократно приходило не одно украинское правительство для легкого наполнения бюджета в конце года. Также над гривной “нависает” ситуативный риск.

“Этот риск срабатывает в последние дни после заявления президента о подготовке к госперевороту. Сейчас мы наблюдаем эмоциональную реакцию рынка на подобное заявление. И я надеюсь, что в первых числах декабря этот риск девальвации нивелируется”, добавил эксперт.

Среди позитива Новак выделяет сбалансированность внешней и внутренней торговли — экспорта и импорта.

“Как ни странно, благодаря коронавирусу и экономическим ограничениям, которые были в большинстве стран мира, у нас практически не изменился экспорт, но значительно упал импорт. Внешняя торговля сравнительно сбалансировалась”, пояснил экономист.

Также положительно на украинскую валюту влияют плюсовые значения прямых финансовых потоков и приток валюты. Прежде всего за счет валютных поступлений от наших заробитчан, которые за последний год выросли на 10 %, и получения валюты от западных партнеров из разных источников – МВФ, ЕС. Также Нацбанк сейчас имеет почти рекордные золотовалютные резервы.

“Мы понимаем, что период с конца декабря до конца января — это период праздничный, он же период отпусков. И то, смогут ли украинцы проводить отпуска за пределами Украины, то есть будут ли локдаунные ограничения или нет, от этого в большой степени зависит и спрос на валюту. Для того, чтобы отдыхать в Украине нужны гривны, для отдыха за границей нужна иностранная валюта”, добавляет Новак.

Он подчеркнул, что именно комбинация всех этих факторов и даст нам динамику курса на декабрь.

“Однозначно сказать, что гривна снова окрепнет до 26,5 или 26,8, останется ли на сегодняшнем уровне, или опять же на пару десятков копеек девальвирует, такие прогнозы составить невозможно. Потому что многие различные факторы сейчас влияют в один и тот же период времени”, заметил эксперт.

Как обезопасить средства: под подушку, в банк или в ценные бумаги?

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак придерживается одного принципа относительно сбережений и уверяет, что не изменяет ему при любых условиях.

“Если у вас есть сбережения, то, во-первых, их надо держать в банках, потому что там начисляются проценты и они будут компенсировать инфляцию, чего не бывает, если хранить деньги “под подушкой”. Во-вторых, то, что вы храните в банках, какая бы сумма там не была, делите на три равные части: гривна, доллар, евро. В гривнах банки будут начислять самые высокие проценты, а доллар и евро — это подстраховка в случае девальвации гривны. Чтобы не происходило. девальвация или ревальвация, симметрично выигрываете или в гривнах, или в иностранных валютах”, советует он украинцам.

Похожее мнение на счет сбережений имеет экономист Александр Охрименко, но предлагает делить финансы на две части.

“Я советую хранить сбережения такими долями: 50 % в гривне, 50 % в иностранных валютах. Нельзя или в гривне, или иностранной валюте. Хранить в разных активах нужно во избежание диверсификации. Также вы можете поделить часть валюты равнозначно на доллары и евро”, объясняет он.

В свою очередь Олег Пендзин рекомендует украинцам не обращать внимания на курс и не спешить менять гривны на иностранные валюты, а задуматься над тем, как сделать так, чтобы деньги работали.

“Какую доходность можно найти на сегодняшний день в гривне? Если вкладывать в государственные облигации, можно найти и 11 % годовых. А какую доходность даст доллар? 1, максимум 1,5 %. Соответственно какой смысл держать гривну в долларе или просто положить в чулок и там держать… Деньги должны работать, а не лежать “под матрасом”. А чтобы они работали, надо оценивать вероятную доходность по ним. На сегодняшний момент вероятная доходность по гривне намного выше, чем по доллару, поэтому смысла держать в долларе нет”, размышляет член Экономического дискуссионного клуба.

Соответственно эксперт советует не беспокоиться о курсе, а сбережения в гривнах класть на депозит или вкладывать в ценные бумаги.