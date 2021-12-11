Кто в Украине зарабатывает меньше всех – рынок вакансий

В Украине на рынке труда предлагают десятки тысяч вакансий с минимальной зарплатой – кто зарабатывает меньше всех.

Минимум зарабатывают, к примеру, администраторы магазинов, дворники, мойщики.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, передает NNS.

“На рынке есть немало вакансий на минимальную зарплату. Мы решили составить список вакансий, которые предполагают полную занятость с 5-дневной рабочей неделей, и в которых 6500 гривен – это полная зарплата за месяц. Преимущественно эти вакансии для работников физического труда”, говорит эксперт.

На зарплату 6500 грн. в Украине предлагают такие вакансии:

Администратор магазина (40+ вакансий на такую зарплату; всего на сайте доступно на различные зарплаты более 7400 вакансий для администраторов магазинов)

Дворник (900+ вакансий на такую зарплату, всего – более 11000 вакансий)

Кладовщик склада (350+ вакансий на такую зарплату, всего – более 10500 вакансий)

Медрегистратор (290+ вакансий на такую зарплату, всего – более 2600 вакансий)

Оператор полей орошения и фильтрации (230+ вакансий на такую зарплату, всего – более 4500 вакансий)

Приемосдатчик грузов и багажа (30+ вакансий на такую зарплату, всего – более 1000 вакансий)

Продавец продовольственных товаров (390+ вакансий на такую зарплату, всего – более 11000 вакансий)

Разнорабочий (170+ вакансий на такую зарплату, всего – более 4200 вакансий)

Швея (180+ вакансий на такую зарплату, всего – более 1100 вакансий)

Мойщик (1000+ вакансий на такую зарплату, всего – более 10900 вакансий)

Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн.

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Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.