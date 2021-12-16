Когда в Украине запретят курение электронных сигарет в заведениях

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, когда в Украине запретят курение в заведениях электронных сигарет.
Он сообщил, что запрет вступит в силу через 18 месяцев после публикации закона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кузина в Facebook, передает NNS.
“Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня опубликования”,написал он.
Санврач также добавил, что с принятием закона украинское антитабачное законодательство будет соответствовать Директиве ЕС.
“Это революционный шаг в борьбе с эпидемией курения. Главное, что законопроект безусловно отразится на здоровье украинцев, в частности молодежи, ведь защитит их от негативного влияния табака и электронных устройств для курения”,написал Кузин.
Напомним, сегодня Рада приравняла электронные сигареты к обычным и запретила их курение в общественных местах, в том числе в лифтах и заведениях.
Новый закон предусматривает:
- запрет рекламы и стимулирования продаж электронных сигарет и жидкостей к ним;
- штраф за их продажу лицам младше 18 лет в размере 1 020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года – 10 200 гривен;
- запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.
Таким образом, электронные сигареты можно курить на улице, пляже, парках и специально отведенных для этого местах.
Где нельзя курить электронные сигареты:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках маршрутных транспортных средств.
Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.