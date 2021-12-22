Когда в школах начнутся зимние каникулы: города и даты

В Украине школьники вскоре уйдут на долгожданные зимние каникулы. Но в разных городах отдых начнется в разное время.

Подробнее о том, когда в городах Украины начнутся зимние каникулы, пишет “Сегодня“, передает NNS.

Киев

В столице школьники уйдут на каникулы с 25 декабря и вернутся за парты 9 января.

“Причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из красной зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме, а наши службы проводят постоянный мониторинг заведений среднего образования, контролируя динамику заболевания”, заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Он также отметил, что специалисты настоятельно рекомендуют максимально вакцинировать население для более безопасного протекания болезни и сохранения жизни.

“Киев – лидер по вакцинации в Украине. Сейчас уже сделано более 3,1 миллиона прививок. Полностью вакцинировано около 1,57 миллиона киевлян. Среди представителей образовательной отрасли вакцинировано около 97%”, подчеркнул Валентин Мондриевский.

Львов

Школьники будут отдыхать с 27 декабря по 10 января.

Харьков

Фактически последним рабочим днем будет пятница, 24 декабря, потому что 25-27 декабря – выходные и праздничные дни. Таким образом, каникулы в школах начнутся 28 декабря.

Днепр

Зимние каникулы в школах начнутся с 25 декабря. К учебе дети вернутся 10 января.

Кривой Рог

Зимние каникулы для детей продлятся с 25 декабря по 9 января.

Кропивницкий

Каникулы для детей начнутся с 27 декабря, а в некоторых школах с 30 декабря. Ученики вернутся за парты уже 10 января.

Ровно

Школы уйдут на каникулы с 25 декабря и будут отдыхать до 9 января.

Хмельницкий

Дети начнут отдыхать 30 декабря, а к учебе вернутся 9 января.

Чернигов

Здесь каникулы начнутся уже с 24 декабря, а на учебу дети выйдут 9 января.

Полтава

Каникулы для школьников начнутся 25 декабря, а 10 января завершатся.

Волынь

Школы города уйдут на зимние каникулы 28 декабря и вернутся к обучению 9 января.

Житомир

Зимние каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 16 января.

Сумы

Здесь зимние каникулы для учеников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января.

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