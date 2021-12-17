Когда школьники в регионах пойдут на зимние каникулы: список и даты

До Нового года осталось две недели, поэтому на детей вскоре ждут долгие зимние каникулы. Большинство школьников будут отдыхать 14 дней.

Когда регионы отправят учеников на зимние каникулы информирует 24 канал, передает NNS.

В этом году Минобразования советовало установить такие даты для зимних каникул в школах – с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации.

Планируется, что уже в понедельник, 10 января, дети вернутся за парты. Но отметим, что график каникул является лишь рекомендацией и его можно переносить в школах разных регионов.

Школы могут перенести даты каникул

Так, на даты зимних каникул могут повлиять, в частности, высокий уровень заболеваемости COVID-19, грипп, ОРВИ, проблемы с отоплением, или же школы могут подвинуть каникулы ради удобства.

Очевидно, что где-то зимние каникулы начнутся раньше, где-то по графику МОН, а где-то позже.

Когда регионы отправят учеников на зимние каникулы

Многие области уже определились с датами зимних каникул:

Киев

В КГГА заверили, что столичные школьники уйдут на зимние каникулы вовремя. По его словам, дети будут отдыхать с 25 декабря до 9 января.

Львов

На каникулы школьники уйдут с 27 декабря, продлятся они две недели – до 10 января. Также многие школы начнут каникулы аж с 31 декабря (продлятся также до 10 января).

Кропивницкий

Каникулы в большинстве школ области начнутся с 27 – 30 декабря. Вернутся к учебе ученики 10 января. Перечень дат каникул для разных школ – читайте по ссылке.

Харьков

Зимние каникулы в школах начнутся 28 декабря (хотя ранее планировалось с 30-го). Фактически последним рабочим днем будет пятница, 24 декабря, потому что 25 – 27 декабря – выходные и праздничные дни.

Ровно

Школьники уйдут на зимние каникулы по графику – с 25 декабря, и будут отдыхать до 9 января включительно.

Хмельницкий

Каникулы для детей также начнутся позже – 30 декабря и продлятся по 9 января включительно.

Чернигов

Зимние каникулы для учеников планово будут начинаться с 24 декабря и продлятся до 9 января.

Полтава

Ученики будут на каникулах с 25 декабря, а уже 10 января они вернутся за школьные парты. В то же время в Кременчуге (город в Полтаве) дети будут учиться вплоть до 31 декабря включительно. Каникулы будут длиться с 1 по 16 января.

Волынь

Большинство школ уйдут на каникулы с 28 декабря. Каникулы продлятся две недели – до 9 января включительно.

Житомир

Зимние каникулы городские власти рекомендовали провести с 31 декабря по 16 января 2022 года. Однако каждая школа решает это самостоятельно, поэтому даты могут быть разные.

Сумы

Каникулы для школьников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января включительно.

Днепр

В этом году зимние каникулы для школьников Днепра начнутся в субботу, 25 декабря. А уже на обучение дети вернутся 10 января.

Кривой Рог

Каникулярный период для детей продлится с 25 декабря до 9 января.

Мукачево

Обучение в школах города продлится до 31 декабря. Поэтому каникулы начнутся с 1 января и продлятся целых три недели.

К слову, изменения в датах этого года были и в осенних каникулах. В каждом отдельном регионе, населенном пункте и даже школе одного города ученики отдыхали по-разному.