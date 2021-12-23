Когда начнут штрафовать женщин за уклонение от военного учета?

В Украине штрафовать женщин, которые не стали на военный учет, пока не собираются. Однако штрафные санкции начнут вводить после 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, передает NNS.

“Те, которые отказываются посещать врачей…это закон Украины..это закон, который обязаны выполнять все граждане на территории Украины. Поэтому будут штрафные санкции, но уже после 2022 года. То есть год есть у всех: у руководителей организаций, у военнообязанных женщин”, рассказал он.

Напомним, Минобороны Украины утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

Также в ведомстве сообщили, каким будет алгоритм постановки женщин на военный учет.

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Вместе с тем в Минобороны рассказали, что призывать женщин на военную службу в Украине планируется только в крайнем случае. Среди них – введение военного положения или особый период мобилизации.

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