Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине на рождественские праздники

Новогодние и рождественские праздники имеют давние традиции, связанные с определенными ритуалами. Рассказываем, когда в Украине колядуют, щедруют и посевают.

Когда в Украине колядуют

6 января, на Сочельник, как только взойдет первая звезда на небосводе украинские семьи садятся за стол. После ужина в семейном кругу заводят колядки.

А вот поздравлять соседей и других людей с рождением Христа колядой взрослые и дети начинают на Рождество, 7 января. Продолжительность Коляды отличается в регионах Украины.

На Западе колядуют 7 января и 8 января, которые в народе так и называют “Колядой”. На Покутье это делают только на Святый вечер и Рождество; на Слобожанщине и Гуцульщине – в первый день Рождества; на западном Подолье – на второй день праздников утром.

Одна из самых популярных колядок — Нова радість стала:

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла. Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Як чоловік пеленами убого оповився. Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють. – Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй літа щасливії цього дому господарю. Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

*Последняя строка каждого куплета повторяется дважды.

Когда в Украине щедруют

В большинстве регионов Украины щедруют 13 января – вечером накануне Старого Нового года.

Интересно, что щедривки присущи только украинскому народу. По нашим обычаям щедруют только девушки и, конечно, дети. До полуночи они должны обойти дома, желая счастья и благополучия хозяевам.

В некоторых областях щедровать идут накануне Крещения, 18 января.

И дети, и взрослые знают и любят щедровку Ой сивая та і зозулечка:

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Когда в Украине посевают

И если щедровать ходят только девушки, то уже на следующий день посевать должны только мужчины.

14 января, в первый день Старого Нового года и на праздник Василия Великого юные украинцы издавна с порога засевают дом зерном, что символизирует плодородие и достаток.

При этом считается, если 14 января первым порог дома переступит девушка – это нехороший знак. Именно мальчик должен первым войти в дом и впустить в дом счастье, радость и мир. Он должен пожелать хозяевам всех благ, например такой посевной:

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

“На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров’я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!”

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!



Подготовил NNS по материалу Радио МАКСИМУМ