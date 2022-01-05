Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине на рождественские праздники

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різдвяні свята
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Новогодние и рождественские праздники имеют давние традиции, связанные с определенными ритуалами. Рассказываем, когда в Украине колядуют, щедруют и посевают.

Когда в Украине колядуют

6 января, на Сочельник, как только взойдет первая звезда на небосводе украинские семьи садятся за стол. После ужина в семейном кругу заводят колядки.

А вот поздравлять соседей и других людей с рождением Христа колядой взрослые и дети начинают на Рождество, 7 января. Продолжительность Коляды отличается в регионах Украины.

На Западе колядуют 7 января и 8 января, которые в народе так и называют “Колядой”. На Покутье это делают только на Святый вечер и Рождество; на Слобожанщине и Гуцульщине – в первый день Рождества; на западном Подолье – на второй день праздников утром.

Одна из самых популярных колядок — Нова радість стала:

  • Нова радість стала, яка не бувала,
    Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
  • Де Христос родився, з Діви воплотився,
    Як чоловік пеленами убого оповився.
  • Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
    На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
  • – Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
    Даруй літа щасливії цього дому господарю.
  • Даруй господарю, даруй господині,
    Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

*Последняя строка каждого куплета повторяется дважды.

рождественские праздники

Когда в Украине щедруют

В большинстве регионов Украины щедруют 13 января – вечером накануне Старого Нового года.

Интересно, что щедривки присущи только украинскому народу. По нашим обычаям щедруют только девушки и, конечно, дети. До полуночи они должны обойти дома, желая счастья и благополучия хозяевам.

В некоторых областях щедровать идут накануне Крещения, 18 января.

И дети, и взрослые знают и любят щедровку Ой сивая та і зозулечка:

  • Ой сивая та і зозулечка.
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    Усі сади та і облітала,
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    А в одному та і не бувала.
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    А в тім саду три тереми:
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    У першому – красне сонце,
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    У другому – ясен місяць,
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    А в третьому – дрібні зірки,
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    Ясен місяць – пан господар,
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    Красне сонце – жона його,
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!
    Дрібні зірки – його дітки,
    Щедрий вечір, добрий вечір,
    Добрим людям на здоров’я!

рождественские праздники

Когда в Украине посевают

И если щедровать ходят только девушки, то уже на следующий день посевать должны только мужчины.

14 января, в первый день Старого Нового года и на праздник Василия Великого юные украинцы издавна с порога засевают дом зерном, что символизирует плодородие и достаток.

При этом считается, если 14 января первым порог дома переступит девушка – это нехороший знак. Именно мальчик должен первым войти в дом и впустить в дом счастье, радость и мир. Он должен пожелать хозяевам всех благ, например такой посевной:

Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
“На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров’я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!

рождественские праздники
Подготовил NNS по материалу Радио МАКСИМУМ

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