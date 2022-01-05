Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине на рождественские праздники

Новогодние и рождественские праздники имеют давние традиции, связанные с определенными ритуалами. Рассказываем, когда в Украине колядуют, щедруют и посевают.
Когда в Украине колядуют
6 января, на Сочельник, как только взойдет первая звезда на небосводе украинские семьи садятся за стол. После ужина в семейном кругу заводят колядки.
А вот поздравлять соседей и других людей с рождением Христа колядой взрослые и дети начинают на Рождество, 7 января. Продолжительность Коляды отличается в регионах Украины.
На Западе колядуют 7 января и 8 января, которые в народе так и называют “Колядой”. На Покутье это делают только на Святый вечер и Рождество; на Слобожанщине и Гуцульщине – в первый день Рождества; на западном Подолье – на второй день праздников утром.
Одна из самых популярных колядок — Нова радість стала:
- Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
- Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
- Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
- – Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
- Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
*Последняя строка каждого куплета повторяется дважды.
Когда в Украине щедруют
В большинстве регионов Украины щедруют 13 января – вечером накануне Старого Нового года.
Интересно, что щедривки присущи только украинскому народу. По нашим обычаям щедруют только девушки и, конечно, дети. До полуночи они должны обойти дома, желая счастья и благополучия хозяевам.
В некоторых областях щедровать идут накануне Крещения, 18 января.
И дети, и взрослые знают и любят щедровку Ой сивая та і зозулечка:
- Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Когда в Украине посевают
И если щедровать ходят только девушки, то уже на следующий день посевать должны только мужчины.
14 января, в первый день Старого Нового года и на праздник Василия Великого юные украинцы издавна с порога засевают дом зерном, что символизирует плодородие и достаток.
При этом считается, если 14 января первым порог дома переступит девушка – это нехороший знак. Именно мальчик должен первым войти в дом и впустить в дом счастье, радость и мир. Он должен пожелать хозяевам всех благ, например такой посевной:
Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
“На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров’я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!”
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Подготовил NNS по материалу Радио МАКСИМУМ