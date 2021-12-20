Какой будет цена на газ в 2022 году: прогноз НБУ

Цена на газ в первом квартале 2022 года снизится на европейском рынке до 700-750 долларов за 1000 кубометров, а к концу года составит уже 300-400 долларов.

Таким прогнозом поделился заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук для Forbes, пишут novyny.live, передает NNS.

Чего ждать?

Финансист отметил, что если бы не механизм ограничения роста тарифов для населения, текущие европейские цены полностью переложились бы на плечи людей, и инфляция была бы намного выше.

Он добавил, что сейчас актуален вопрос, как долго этот механизм может работать.

Если к концу отопительного сезона, будем иметь один из двух эффектов: или очень резкое повышение цен, или, если цены на глобальных рынках снизятся, мы увидим что правительство абсорбировало этот временный всплеск через административное регулирование.

“Наш прогноз: цена газа в первом квартале следующего года снизится на европейском рынке до $700-750 за 1000 куб. м. Далее в течение года будет уменьшаться до $300-400 за 1000 куб. м, и в среднем за год составит $460”, говорится в статье.

Напомним:

После заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, цена на газ в Европе выросла до почти 1400 долларов за кубометр.

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