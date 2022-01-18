Каким предпринимателям нужно обязательно распечатывать и хранить чеки

Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине должны обязательно распечатывать и хранить фискальные чеки.

Если это не делать, возможны серьезные проблемы с налоговой и штрафные санкции.

Об этом NNS узнал из сообщения today.ua.

Государственная налоговая служба Украины, ссылаясь на пункт 9 ст. 3 Закона Украины “О применении регистраторов расчетных операций в области общественного питания торговли и услуги”, напомнила ФЛП о штрафах за отказ принимать платежные карты покупателей, а также объяснила, кому следует ежедневно печатать фискальные чеки и хранить их для отчетности.

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Физические лица-предприниматели, сфера деятельности которых находится в торговле, услугах населения и общепите обязаны ежедневно создавать фискальные отчетные чеки в случае проведения расчетной операции.

Чеки можно создавать в электронной форме или печатать на бумажных носителях.

Стоит отметить, что с 1 января 2022 года власти страны внесли изменения в ведение предпринимательской деятельности. В новом законодательстве был значительно расширен круг ФЛП, которые должны использовать РРО или ПРРО в своей работе.

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