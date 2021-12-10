Какие страны украинцы считают враждебными, а какие дружественными

Украинцы считают враждебными только две страны. Также опрошенные назвали крупнейших союзников Украины.

Это – Россия и Беларусь. Отношение к последней существенно ухудшилось только в последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы “Рейтинг”, передает NNS.

Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% – союзной. За последние год количество респондентов, считающих Беларусь враждебной страной по отношению к Украине, выросло более чем вдвое (с 22 до 48%).

Самыми крупными союзниками Украины опрошенные считают Канаду (61%), Литву (59%), Польшу (67%) и Великобританию (56%), а также США (61%) и Турцию (52%). Несколько меньше считают союзниками Францию ​​(51%), Германию (51%) и Китай (22%), последнюю считают скорее нейтральной страной.

За последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.

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Опрос проведен социологической группой “Рейтинг” 6-8 ноября 2021 среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко возглавили антирейтинг симпатий украинцев. В сентябре 2021 года украинцы негативно относились только к руководителям Беларуси и России. Антирейтинг возглавляет Путин, к которому негативно относятся 81% опрошенных, положительно – всего 15%.