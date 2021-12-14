Какие нарушения ПДД можно будет фиксировать на телефон, чтобы передать в полицию

На подкомитете по вопросам законодательства об административных правонарушениях Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады рассмотрели и одобрили законопроект №5798, которые даст возможность любому водителю фиксировать на телефон нарушения ПДД и сообщать об этом в полицию.

Об этом NNS узнал из сообщения today.ua.

В частности, этот проект закона предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено специальное мобильное приложение.

“Информатором” сможет стать любой украинский водитель. Для этого нужно будет в мобильном приложении получить соответствующий статус.

Каждый водитель-“информатор” сможет при помощи смартфона фотографировать и делать видео момента нарушения ПДД другим участником дорожного движения, а потом при помощи приложения отправлять материалы в полицию.

Полиция на основании полученных фото или видео материалов будет принимать дальнейшее решение о наказании нарушителя. Ему будут отправлять сообщение о штрафе. Водитель-“информатор” получит 10% от суммы уплаченного нарушителем штрафа.

Предполагается, что эта система заработает с 1 января 2023 года или с 1 января 2024 года.

Первоначально водители смогут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной полосы, проезд по полосе общественного транспорта, проезд ж/д переезда на запрещенный сигнал и препятствование проезду спецтехники.

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