Какие документы понадобятся водителям для прохождения техосмотра

Уже в этом году техосмотр для автомобилей в Украине станет обязательным. Он касается машин, мопедов и мотоциклов, в связи с чем у владельцев транспортных средств может возникнуть вопрос — какие документы нужны для прохождения техосмотра.

NNS со ссылкой на Телеграф напоминает перечень обязательных документов для обязательного техосмотра.

Отметим, что производить проверку машин и выдавать соответствующий документ могут исключительно сертифицированные СТО. Перечень таких должен появиться ближе к сентябрю 2022, однако уже сейчас известно, какие документы будут требовать.

Какие документы понадобятся для прохождения ТО:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

для автомобилей на газовом топливе, машин со спецсигналами (звуковыми, световыми) потребуется разрешение на их установку и использование;

для автомобилей, перевозящих опасные грузы, понадобятся свидетельство о допуске ТС к таким перевозкам и свидетельство о прохождении водителей таких ТС специального обучения.

Напомним, что вернуть обязательный технический осмотр должны в сентябре 2022 года, но это вовсе не означает, что он будет массовым и всех сразу начнут штрафовать. В первую очередь это коснется машин коммерческой сферы.

Так, к техосмотру обяжут людей, которые владеют:

автомобилями, которые используют уже более четырех лет;

транспортом, у которого двигатель превышает объем 125 куб. см (или в случае электротранспорта – мощность более 4 кВт);

машинами, способными развивать скорость более 25 км/час.

После прохождения проверки специалист должен выдать специальный е-талон.

Для кого в Украине техосмотр авто станет обязательным в 2022 году

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