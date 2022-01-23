Какие документы понадобятся водителям для прохождения техосмотра

Уже в этом году техосмотр для автомобилей в Украине станет обязательным. Он касается машин, мопедов и мотоциклов, в связи с чем у владельцев транспортных средств может возникнуть вопрос — какие документы нужны для прохождения техосмотра.
NNS со ссылкой на Телеграф напоминает перечень обязательных документов для обязательного техосмотра.
Отметим, что производить проверку машин и выдавать соответствующий документ могут исключительно сертифицированные СТО. Перечень таких должен появиться ближе к сентябрю 2022, однако уже сейчас известно, какие документы будут требовать.
Какие документы понадобятся для прохождения ТО:
- техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);
- паспорт гражданина Украины (для представителя);
- доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);
- для автомобилей на газовом топливе, машин со спецсигналами (звуковыми, световыми) потребуется разрешение на их установку и использование;
- для автомобилей, перевозящих опасные грузы, понадобятся свидетельство о допуске ТС к таким перевозкам и свидетельство о прохождении водителей таких ТС специального обучения.
Напомним, что вернуть обязательный технический осмотр должны в сентябре 2022 года, но это вовсе не означает, что он будет массовым и всех сразу начнут штрафовать. В первую очередь это коснется машин коммерческой сферы.
Так, к техосмотру обяжут людей, которые владеют:
- автомобилями, которые используют уже более четырех лет;
- транспортом, у которого двигатель превышает объем 125 куб. см (или в случае электротранспорта – мощность более 4 кВт);
- машинами, способными развивать скорость более 25 км/час.
После прохождения проверки специалист должен выдать специальный е-талон.
Для кого в Украине техосмотр авто станет обязательным в 2022 году
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