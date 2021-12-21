Какие банкноты чаще всего подделывают в Украине

В Национальном Банке сообщили, какие банкноты чаще всего подделывали в Украине в текущем году.

По состоянию на 1 декабря, в Украине чаще всего изымались из оборота поддельные банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Таковы данные по результатам мониторинга Национального банка, предоставленные в пресс-службой НБУ в ответ на запрос УНН, передает NNS.

Так, в НБУ отметили, что Нацбанк на постоянной основе осуществляет мониторинг состояния изъятия из оборота поддельных банкнот национальной и иностранной валюты.

“По результатам 11 месяцев 2021 года, чаще всего изымались из оборота поддельные банкноты старого образца — номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество за 11 месяцев 2021 года составляло около 60% и 31%, соответственно, от общего количества изъятых из оборота подделок”, сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным НБУ, среди изъятых из оборота за указанный период года поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (72% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (27%).

“По результатам 11 месяцев 2021 года подделки номиналом 100 долларов США составляли 82% от общего количества изъятых поддельных долларов США, а подделки номиналом 50 евро — 90% от общего количества изъятых поддельных евро”, отметили в пресс-службе.

Что было раньше

В 2019 году в Украине чаще всего подделывали банкноты старого образца, в частности, номиналом 500 грн.

Чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца — номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составляло около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из оборота поддельных банкнот.