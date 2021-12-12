Как выглядел Крещатик в начале 1870-х годов – старинные фото Киева

В первой половине 1870-х годов на улице Крещатик в Киеве большинство построек были двухэтажными. Едва ли не единственной “высоткой” был дом, на месте которого потом построят ЦУМ.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества “Киев через годы” в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть, как выглядела эта местность позапрошлого столетия.

“Крещатик в 1870-74 годах. 2-этажный (позже 4-этажный) дом по центру – место нынешнего ЦУМа (Центральный универмаг Киева)”, говорится в сообщении.

На публикуемых снимках можно увидеть, как жила главная улица столицы. В частности, ее пешеходная часть была очень узкой. А вдоль дороги, как и сегодня, росли деревья.

Крещатик – улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка, ее длина составляет – 1,3 км. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и оканчивается Бессарабской площадью.

Отсчет истории Крещатика как городской улицы многие исследователи начинают с 1797 года, когда в Киев из города Дубна перевели контрактовую ярмарку.

Об этом NNS узнал из сообщения Обозреватель