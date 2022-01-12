Как встречают Старый Новый год в Украине: история, традиции и приметы

Старый Новый год смело можно считать дополнительным праздником, твердо укоренившимся в семейных традициях многих украинцев.

История Старого Нового года

Этот праздник со смешным названием возник из-за смены календарей в начале XX века. Когда-то весь мир жил по старому, григорианскому календарю. В 1918 году во многих странах мира произошел переход на более совершенный юлианский календарь, который отличается от григорианского на 13 дней. Таким образом, 1 января по новому стилю стали отмечать на 13 дней раньше. Смена календаря произошла также на территории бывшей Российской империи.

Однако Православная церковь отказалась от нововведений и продолжила отмечать праздники по старому стилю. Новый год как светский праздник в народе теперь празднуется по новому стилю и не привязан к церковной дате, хотя старое празднование 14 января всё ещё осталось в нашей памяти. А вот религиозные торжества, такие как Рождество Христово и День святого Николая, мы продолжаем отмечать по старому, григорианскому календарю, хотя в большинстве стран мира прижились современные даты этих праздников.

Щедрый вечер, праздник Маланки и Васильев день

В Украине традиция отмечать старый Новый год связана еще и с церковными праздниками. Так, 13 января отмечается праздник Маланки, а 14 января – день святого Василия. К тому же современный Новый год выпадает на рождественский пост, а Старый Новый год – уже нет, поэтому этот “новый год” отпраздновать можно от души.

Вечер накануне Старого Нового года – Щедрый вечер или Васильев, как его еще называют – совпадает с украинским народным праздником Маланки. Празднование его происходит от древнего, вероятно, дохристианского обычая. По христианскому календарю это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланко). В украинской народной традиции оба праздника объединились в Щедрый вечер, или праздник Маланки.

Кутья – главная обрядовая пища в этот вечер. На Василия кутью готовили щедрую, жирную, заправленную смальцем или сливками. Отсюда и название вечера – Щедрый. Считается, что щедрый и богатый стол обеспечит хозяину благосостояние на весь год. Обязательными угощениями на столе в этот день были пироги, вареники с творогом, блюда из свинины, блины, различные колбасы.

За новогодний стол, как и на Рождество, принято садиться всей семьей. Очень важно, чтобы одежда в этот день была тщательно постиранной и чистой. После ужина, чтобы уладить какой-то конфликт, соседи шли друг к другу мириться и просить прощения, чтобы Новый год встретить в мире и согласии. А парни, которые перед этим “получили тыквы”, во второй раз посылали сватов с надеждой на согласие.

“Щедрый вечер! Добрый вечер!…”

На Старый Новый год парни также “водили Маланку” (во многих регионах до сих пор водят) и ходят с “козой”. Обычно один холостой парень переодевается в женское платье и становится “Маланкой”, и наоборот, девушка или женщина – в мужское платье, как образ “Василия”. Среди действующих лиц – дед, бабка, цыган, цыганка, коза, черт. В масках и обрядовых костюмах переодетые щедровальщики ходят от дома к дому, выражают добрые пожелания, веселят танцами, шутливыми сценками, щедруют.

По старинке переодетая молодежь, закончив ритуальный обход, утром идет на перепутье сжигать “Дидух” (сноп соломы, который стоял в доме от Святого вечера до Нового года) и прыгает через костер. Этот обряд считался очисткой от общения с нечистой силой.

На следующий день после Маланки на рассвете ребята идут засевать зерном. Берут зерна в рукавицу или сумку. Чаще всего посевают пшеницей, можно засевать рожью, ячменем или овсом. Не посевают горохом, потому что верят, что он возник из слез Матери Божией и обрядовое сеяние ним может принести слезы в семью, и гречкой – потому что “будет спор”.

Сначала идут к родственникам и крестным, потом уже к друзьям и соседям. Посевая, разбрасывают зерно по дому и поздравляют хозяев с Новым годом, причем посевают только парни. По народным верованиям, девушки счастья не приносят, только парни.

Девичьи гадания

А вот девушки вечером на Старый Новый год проводили гадания и мистерии – считали, что именно в Васильев день любое гадание сбудется. Традиция старого обряда сохранилась и по сей день. Для тех девушек, которые стремятся как можно быстрее узнать о своем будущем, существуют интересные рецепты гаданий.

Гадание на луковицах. Для этого гадания нужна компания девушек. Каждая из них берет по луковице и помещает их корешками в воду, после чего наблюдает – чья луковица раньше даст зеленые ростки, той девушке раньше быть замужем.

Чтобы узнать кто первым станет под венец, гадали также на полотенцах. В окно вывешивали на ночь полотенца – чье к утру окажется влажным, та девушка первой и пойдет под венец.

Гадание на именах прохожих. Едва ли не самый распрастраненный среди девушек способ узнать имя своего будущего мужа – выйти из дома и позвать первого встречного человека мужского пола, спросив его имя. Существовало поверье: какое имя назовет незнакомец, так и будут звать будущего мужа.

Гадание на расческе. В этом гадании суженый должен прийти к девушке во сне. Перед сном нужно положить под подушку расческу со словами: “Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы”. Если девушка во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то в этом году выйдет замуж за того человека, который ей приснился.

Также берут наперсток соли, наперсток воды, смешивают и едят. Ложась спать, девушка говорит: “Кто мой суженый – тот пить мне даст”. Суженый во сне и подает пить.

Варение каши. После снятия пенки смотрели на кашу – если она красная, полная – будет счастье и урожай. Если же каша мелкая да белая – быть беде. Хорошую кашу съедали на завтрак, плохую же выливали в реку.

Бумажные вестники. На небольших бумажных полосках писали значимые для себя события, например свадьба, рождение ребенка, деньги, знакомство, переезд, смена работы и так далее.

Эти полоски клали на стенку емкости, в которой была вода. Далее в половинку скорлупы грецкого ореха ставили маленькую свечу и спускали на воду. Не направляя свечу, ждали, пока она сама подплывет к бумажке. Событие, написанное на записке, должно было состояться в будущем году.

А если вы знаете, о ком мечтаете, поджигают две спички: если сгоревшие головки будут смотреть друг к другу, то “загаданные” парень и девушка будут вместе.

Однако христианская традиция запрещает любое гадание. Считается, что в процессе гадания вызывается нечистая сила, которая может нанести вред.

Народные приметы в этот день

В первый день Старого Нового Года в дом первым обязательно должен зайти мужчина, потому приглашают посевальщиков-мужчин. Считалось, что в этот день не следует произносить слово “тринадцать”, а также считать мелкие монеты. Говорят, счет монет принесет слезы на весь год.

Также многие до сих пор верят, что на старый Новый год и в Васильев вечер нельзя ничего давать в долг, иначе весь год в долгах проведешь. Существует и такая примета – если 14 января вынести мусор, то и счастье из дома вынесешь.

Люди также говорят и о “погодных” приметах. Согласно поверью, если ночь Нового года тихая и ясная – будет счастливый год не только для людей, но и для скота. Если солнце высоко взойдет, весь год будет счастливым, а особенно добрым будет садовый урожай. Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.

На Старый Новый год все старались быть радостными, веселыми и добродушными. Ведь как встретишь Новый Год, так и проживешь его. Поэтому создавайте хорошее настроение в доме и наслаждайтесь еще одним семейным праздником.

Об этом NNS узнал из сообщения 24 канала