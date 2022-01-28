На продовольственном рынке Украины наблюдается устойчивая тенденция к росту цен практически на все продукты питания, которая будет наблюдаться и в дальнейшем, отметила заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра «Институт аграрной экономики», д.э.н. Инна Сало, передает NNS.

Мясо

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в I полугодии 2022 сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса – говядину, свинину и мясо птицы – как минимум, на 15-20%.

Ограниченная покупательная способность украинцев усилила напряженность конкуренции между свининой и курятиной. Сейчас преимущество по последнему.

Хлеб

Средняя цена 1 кг хлеба составляет около 30,65 грн, что превышает показатели прошлого года на 23 %. В ближайшее время доля стоимости энергоресурсов в производстве хлебобулочных изделий вырастет с 5-7% до 15-20%.

С учетом инфляционного фактора это приведет к дальнейшему подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий на 10-25%.

Подсолнечное масло

Падение объемов мирового производства масличных культур в 2020 г. привело к стремительному росту мировых цен на масло и шрот, что нашло свое отражение на внутреннем продовольственном рынке Украины, где цена на подсолнечное масло выросла на 85%.

В начале января 2022 года оно стоило в среднем 61,43 грн/л. Ожидается постепенное сезонное увеличение отпускной цены семян подсолнечника, что отразится на росте цены подсолнечного масла.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, к августу 2022 этот вид агропродукции может подорожать в пределах 20% – до 75 грн / л.

Крупа

Греченая крупа в начале января 2022 года против соответствующего периода прошлого года подорожала на 27,6 % – до 47,77 грн/кг, ячневая – до 15,80 грн/кг (+21,7 %), пшенная – до 18,42 грн/кг (+5,2 %). Эта тенденция будет сохраняться и дальше.

Ожидается, что потребительская цена на гречневую крупу может вырасти на 15-20% и превысить 65 грн/кг, на крупу ячневую – на 10-12% (18 грн/кг), на пшенную – на 10-15% (20 грн/кг) кг).

Как изменились цены на продукты питания в январе:

Цены на куриные яйца

Так, средние цены на куриные яйца торговой марки “Квочка” на конец января составляют 40,55 грн за 10 штук, тогда как в декабре их стоимость была зафиксирована на уровне 39,77 грн. Об этом информирует Минфин.

За торговую марку Ясенсвит в среднем придется отдать 40,30 грн. за 10 штук. В декабре их стоимость составила 38,83 грн.

Цены на свинину

Средняя стоимость свинины также поднялась по сравнению с прошлым месяцем. В частности, цена на свиную грудинку составляет 106,95 грн/кг, в то время как в декабре была 104,59 грн/кг. Лопатку можно приобрести за 110,60 грн/кг (декабрь – 110,55 грн/кг), ошеек – 155,44 грн/кг (декабрь – 147,98 грн/кг), ребра – 116,28 грн/кг (декабрь – 109,86 грн/кг), шашлык – 143,77 грн/кг (декабрь – 142,02 грн/кг).

Цены на сало

Средняя цена на сало также взлетела вверх: стоимость домашнего сала в январе составляет 151,50 грн/кг, в то время как в декабре была 148,38 грн/кг. Также подорожало и соленое сало – 201,95 грн/кг (декабрь – 195,49 грн/кг).

Цены на молоко

Средняя стоимость молока торговой марки Простоквашино (1%) составляет 32,95 грн (900 мл), в то время как в декабре его можно было приобрести за 30,33 грн.

Торговая марка Яготинское (2,6% 900 мл) обойдется в 31,77 грн (декабрь – 30,90 грн/кг).

Цены на сливочное масло

Средние цены на сливочное масло торговой марки Селенське (72,5%) к концу января составляют 55,62 грн за 200 гр (декабрь – 50,79 грн). Масло Яготинское (73% за 200 гр) можно приобрести за 52,33 грн (декабрь – 49,34 грн).

Цены на подсолнечное масло

Стоимость масла торговой марки Олейна рафинированная в среднем составляет 57,76 грн (850 мл), в то время как в декабре была зафиксирована на уровне 56,01 грн. Подсолнечное масло торговой марки Щедрый Дар рафинированное можно приобрести за 55,12 грн (870 мл). В декабре его стоимость составила 55,76 грн.