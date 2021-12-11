С 1 декабря 2021 года вступил в силу Закон Украины «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине», который установил новый порядок регистрации и снятия с регистрации места жительства физических лиц, сообщают в КГГА.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты.

Так, теперь установлены две формы представления информации о месте жительства:

– лично, как было раньше, с подачей заявления в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (регистрация места жительства);

– в электронном виде, путем заполнения онлайн декларации, без необходимости терять время на посещение каких-либо учреждений — центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) или военных комиссариатов для мужчин (декларирование места жительства).

При подаче заявления через ЦПАУ человек приходит только один раз. За результатом предоставления услуг возвращаться не нужно. Заявители просто получают SMS на личный телефон.

Также было отменено проставление штампа о регистрации места жительства физического лица в документах.

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Недавно на портале «Дія» стартовал бета-тест он-лайн декларирования места жительства, которое можно совершить в несколько кликов без изнурительных походов в ЦПАУ и военкоматы.

Участие в тестировании сейчас могут принимать жители всех регионов Украины, жителей Днепра, Одессы, Черновцов, Николаева и Херсона, для которых возможность будет доступна позже.

Что нужно для участия в тестировании:

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

КЭП заявителя и владельцев/совладельцев жилья;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года);

быть старше 14 лет.

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