Как проходит суд над Порошенко – рассказал нардеп от “ЕС”

Народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко рассказал, как проходит суд над Петром Порошенко.

По его словам, экс-президента необоснованно подозревают в коррупции и “наживании” на угле.

Об этом он рассказал 18 января в эфире телеканала LIVE, передают Новини.LIVE, информирует NNS.

Как проходит суд над Порошенко? Что рассказал народный депутат

По словам Алексея Гончаренко, нынешняя власть пытается задержать своего главного политического оппонента. Он добавил, что сложно предсказать, что будет во время суда 19 января.

“Чего ждем? Надо просто отозвать это подозрение абсурдное, вот в принципе, чего бы мы ждали. А что будет завтра – я не знаю… Власть взяла курс на то, чтобы задержать своего главного политического оппонента на эту минуту… Что будет завтра, мне предсказать сложно”, рассказал народный депутат.

В то же время Гончаренко уверен, что залог размером 1 миллиард гривен является “безумным”:

“Может уже и триллион требовать. Очевидно, что это просто попытка поставить какую-то там совершенно безумную для любого цифру”.

Политик также утверждает, что Порошенко необоснованно подозревают в коррупции и “наживании” на угле.

“Там нет никакого подозрения в коррупции, например. Потому что рассказывают, что будто кто-то на этом угле наживался. Может кто-то наживался, я не знаю, но в подозрении Генпрокуратуры этого нет. Там сказано, что мотивация Порошенко – это просто фантастика, – чтобы сохранить свой политический рейтинг, не допустить веерные отключения в государстве. Я вообще думал, что это любой политик должен способствовать, чтобы не было веерных отключений в государстве… Но это генпрокуратура записала, как преступное намерение Порошенко”, заявил Гончаренко.

Он отметил, что во время рассмотрения дела прокуроры 31 раз использовали формулировки вроде “в неизвестное время”, “неизвестным способом”, “в неизвестном городе”.

“Это такое подозрение. Там есть цитата из “Википедии”, там есть ссылка на YouTube. Там много чего есть… кроме каких юридических фактов… Из Википедии можно и 29 томов напечатать, и 129 томов. “Википедия” – она большая”, подытожил народный депутат.

Напомним, экс-президента Петра Порошенко подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям из-за причастности, по версии следствия, к закупке угля из ОРДО в 2014-2015 годах.

Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

О том, как проходило заседание в суде, на котором пытались избрать меру пресечения Петру Порошенко пишет Громадське.

В суде адвокаты посетовали на то, что подозрение Порошенко было подписано неуполономоченным лицом. Это должна была сделать лично генпрокурор Ирина Венедиктова или ее первый заместитель, а не обычный заместитель — Алексей Симоненко. К тому же, о подозрении депутату не был проинформирован спикер Верховной Рады. Поэтому в итоге защита попросила суд «вернуть эту “макулатуру” (подозрение, — ред) прокурорам».

Также Порошенко возмутило, что в материалах дела “Л/ДНР” упоминается без кавычек. По мнению Петра Алексеевича, это «де-факто есть признание “Л/ДНР””, что является вопросом нацбезопасности. Поэтому он потребовал от прокуроров исправить текст подозрения и привести его к терминологии украинского законодательства.

На все это прокуроры ответили, что подозрение было подписано и вручено надлежащим образом, а все соответствующие документы приобщены к материалам дела. И запросили для Порошенко меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен.

Но услышать решение суда ни стороны по делу, ни вся страна так и не смогли. Судья ушел в совещательную комнату, а через 5 часов сообщил о переносе судебного заседания на 19 января.

Напомним, Виктор Медведчук и Сергей Кузяра, другие фигуранты дела о покупке угля с оккупированных территорий, ныне находятся под домашним арестом. Еще один подозреваемый — бывший министр энергетики Владимир Демчишин — в международном розыске.