Как электронные сервисы изменили жизнь украинцев в 2021 году

2021 продолжил тренд на цифровизацию Украины, начатый в прошлом году. В этом году появились новые электронные сервисы и услуги, изменившие нашу жизнь.

Liga.Tech собрала все цифровые ноу-хау, повлиявшие на жизнь украинцев в 2021 году, передает NNS.

Электронные COVID-сертификаты

В 2021 году в Украине начали проводить вакцинацию от COVID-19. Сначала вакцинированные украинцы могли получить только свидетельство о вакцинации международного формата, с которым можно было выехать за границу. Летом в “Дие” начали генерироваться цифровые COVID-сертификаты.

Сейчас в “Дие” можно получить сертификат вакцинации, сертификат о ПЦР-тесте и сертификат выздоровления. Для всех сертификатов есть международная версия, которая признается в Евросоюзе.

Запуск электронных ковид-сертификатов не прошел гладко. Многие украинцы столкнулись с проблемами с генерацией сертификатов из-за неправильно заполненных врачами баз данных.

Проблемы были и у “Дии” с электронной подписью, пока она не была отменена для получения сертификата – людям приходилось очень долго подтверждать свою личность через камеру.

Социальные сервисы в “Дие”

В конце ноября Минцифра представила ряд новых социальных сервисов в приложении “Дия”. Это начисление и пересчет пенсий, оформление заявки на субсидию и справки ОК-5 и ОК-7 о трудовом и страховом стаже, выписка из реестра застрахованных лиц и справку о доходах пенсионера.

В скором времени Минцифра представит цифровую справку о несудимости, сервис, отслеживающий проверку банковской истории и другие услуги.

Земельная реформа в “Дия.Бизнес”

В декабре на портале “Дия.Бизнес” запустили новый раздел “Земельная реформа”. Его цель – предоставить предпринимателям актуальную информацию о возможностях для развития собственного дела в сфере земельных отношений.

На странице доступна информация о новых возможностях для землевладельцев, фермеров и общин, а также для тех украинцев, которые раньше не имели возможности приобрести и распоряжаться землей. Информация распределена по трем направлениям: для землевладельцев, покупателей и арендаторов.

Электронная прописка

С 1 декабря на портале “Дия” можно зарегистрироваться на бета-тест электронной прописки (смены места жительства онлайн).

“Услугу можно будет получить за 1 рабочий день без посещения 3 учреждений, 30 дней ожидания и бумажек. Полгода назад мы запустили смену места жительства онлайн в 7 городах, а сейчас масштабируем ее почти на всю страну”, написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, анонсируя сервис.

10 декабря на заседании правительства возможность сменить фактическое место проживания в “Дие” утвердили для внутренне перемещенных лиц.

Электронные больничные

Выдачу электронных больничных Минздрав начал тестировать еще в июле 2020 года. Затем Минцифра запланировала их запуск на первый квартал 2021 года. После переносов сервис все-таки запустили с октября.

Теперь все больничные оформляются в Украине через электронную систему. Но для их получения пациентам все равно приходится ходить к врачу. И бумажные формы все еще будут выдавать в некоторых случаях.

Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и подписывает его КЭПом. Пациент получает об этом уведомление от системы E-health. Оттуда больничный попадает в реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности. Пациент также получает уведомление на телефон от ПФУ.

В Верховной Раде считают, что внедрение электронных больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией.

Переход на режим Paperless

6 августа президент Зеленский подписал закон “Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг” № 1689-IX, который парламент принял 15 июля 2021 года.

Анонсированный как переход на режим paperless, то есть возможность получения любой госуслуги в электронном виде, закон ввел новые термины. Это “электронная публичная услуга”, “автоматический режим предоставления электронной публичной услуги” и т. д.

Режим paperless предусматривает, что госуслуги можно получить через приложение или портал “Дия” автоматически, без участия чиновника. Это получение пенсии или субсидии, запись в очередь в детский сад и другое. К 2024 году планируется оцифровать 100% госуслуг.

После подписания закона президентом премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина перейдет на режим paperless через три месяца – то есть с начала ноября. Закон вступил в силу, но ситуация с электронными госуслугами в корне не изменилась.

В сентябре в документ внесли изменения. Теперь принцип предоставления публичной (электронной публичной) услуги по умолчанию не может применяться к госрегистрации, в том числе, актов гражданского состояния, религиозных организаций и СМИ.

Электронные трудовые книжки

В начале февраля 2021 года Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках. Он позволил Пенсионному фонду автоматически начислять пенсии по возрасту.

Электронная трудовая книжка доступна на portal.pfu.gov.ua (для авторизации там требуется электронная подпись). Чтобы актуализировать электронную трудовую книжку, в нее можно добавить скан-копии бумажной трудовой книжки.

Электронные паспорта

Хотя в “Дие” электронные паспорта (внутренний и заграничный) появились еще в 2020 году, в уходящем году их приравняли к бумажным аналогам. Соответствующий закон вступил в силу 23 августа.

Закон позволит использовать эти цифровые документы в железнодорожных и авиапутешествиях по Украине. Также е-паспорт можно будет использовать в больнице, банке, гостинице, ЦНАПе, магазине или по просьбе полиции.

На выборах 31 октября этого года в Харькове, Черкасской и Херсонской областях украинцы не смогли проголосовать с электронными паспортами. На избирательных участках для этого не было специальных устройств. Хотя цифровые паспорта приравняли к бумажным, в ЦИКе отметили, что по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.

Что дальше

В 2022 году в “Дие” продолжат появляться новые цифровые сервисы и новые документы. Минцифра работает над внедрением цифровых документов для иностранцев, сертификатов для бустерной дозы вакцины, сотрудничает с глобальными технологическими компаниями для дальнейшей цифровизации госуслуг.