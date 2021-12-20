Каждый год в Украине, как и во всем мире – более 80 процентов больных умирают не от инфекционных болезней. Как часто и какие именно профилактические обследования следует делать украинцам?

Какие анализы – можно сделать бесплатно, по направлению семейного врача, говорилось в сюжете ТСН, передает NNS.

Чтобы автомобиль был на колесах, его надо заправлять, ухаживать. Ну и немного что-то застучало или загудело, мы несемся к механику – эдакому автоврачу. Конечно, можно делать вид, что все хорошо, но тогда есть риск остановиться и дальше не поехать. По сути, наше тело – такая же машина. И вот парадокс если о ТЭО машины мы все понимаем и действуем, то собственный организм бросаем на произвол судьбы.

Из 14 миллионов украинок маммографию с начала года сделали всего 239 тысяч женщин. И это одна из самых простых и доступных процедур. Конечно, есть надежда, что не все вошли в госстатистику и проверились в частных клиниках. Однако вспомните – есть ли среди тех, кто заботится о себе – вы? И вообще, когда вы были у врача для профилактики – без явных симптомов болезни.

Ежегодно в Украине, как и во всем мире, более 80% населения умирает от неинфекционных заболеваний – речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических обструктивных заболеваниях легких, онкологических заболеваниях, а также сахарном диабете.

И этот показатель, уверены врачи, можно было бы снизить. Но мы терпим до последнего. Особенно это касается мужчин. У каждого десятого, по словам медиков, при профосмотре находят патологию, которую нужно немедленно корректировать.

То какие профилактические обследования должен проходить каждый вроде бы здоровый украинец, чтобы вовремя выявить опасные болезни

Общий анализ крови – 200 грн;

Биохимический анализ крови – 600;

Липидограмма – тест на холестерин;

Анализ мочи – 150;

Рентген легких – 375;

УЗИ брюшной полости – 400;

Электрокардиограмма – 200 грн;

УЗИ сердца -500;

Гинеколог – 400;

УЗИ груди – 400.

У мужчин вместо гинеколога – уролог – 500.

Итак, на свой техосмотр журналистка ТСН потратила около четырех тысяч гривен. И около пяти часов времени. После сорока лет – больше процедур – больше денег. Около 5-6 тысяч гривен. После сорока у женщин – УЗИ груди меняется на маммографию – 600 грн.

В обязательный список у мужчин добавляется УЗИ простаты – 200 грн и анализ крови на онкомаркер PSA – 300 грн. Также и мужчинам и женщинам после сорока нужно делать колоноскопию –1000 грн.

Потому что рак кишечника занимает второе место по распространенности в мире. Все обойдется около 5-6 тысяч гривен. И это все равно дешевле, чем лечить серьезную запущенную болезнь. К тому же, все эти обследования вы можете сделать в государственной клинике бесплатно.

Поэтому подготовьтесь заранее. И помните, возрастные рекомендации скорее условные. Потому что рассчитаны на идеального здорового украинца. Тщательно следует проследить все факторы риска. В том числе и свое психологическое состояние. Ибо, например, в США и уже в некоторых наших клиниках параллельно с УЗИ рекомендуют проходить тест на депрессию и тревогу – особенно женщинам после тридцати.

Поэтому хотите ехать долго и комфортно, тестируйте не только свое авто, но и свое тело, потому что водитель все же важнее.