Каждый год в Украине, как и во всем мире – более 80 процентов больных умирают не от инфекционных болезней. Как часто и какие именно профилактические обследования следует делать украинцам?
Какие анализы – можно сделать бесплатно, по направлению семейного врача, говорилось в сюжете ТСН, передает NNS.
Чтобы автомобиль был на колесах, его надо заправлять, ухаживать. Ну и немного что-то застучало или загудело, мы несемся к механику – эдакому автоврачу. Конечно, можно делать вид, что все хорошо, но тогда есть риск остановиться и дальше не поехать. По сути, наше тело – такая же машина. И вот парадокс если о ТЭО машины мы все понимаем и действуем, то собственный организм бросаем на произвол судьбы.
Из 14 миллионов украинок маммографию с начала года сделали всего 239 тысяч женщин. И это одна из самых простых и доступных процедур. Конечно, есть надежда, что не все вошли в госстатистику и проверились в частных клиниках. Однако вспомните – есть ли среди тех, кто заботится о себе – вы? И вообще, когда вы были у врача для профилактики – без явных симптомов болезни.
Ежегодно в Украине, как и во всем мире, более 80% населения умирает от неинфекционных заболеваний – речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических обструктивных заболеваниях легких, онкологических заболеваниях, а также сахарном диабете.
И этот показатель, уверены врачи, можно было бы снизить. Но мы терпим до последнего. Особенно это касается мужчин. У каждого десятого, по словам медиков, при профосмотре находят патологию, которую нужно немедленно корректировать.
То какие профилактические обследования должен проходить каждый вроде бы здоровый украинец, чтобы вовремя выявить опасные болезни
- Общий анализ крови – 200 грн;
- Биохимический анализ крови – 600;
- Липидограмма – тест на холестерин;
- Анализ мочи – 150;
- Рентген легких – 375;
- УЗИ брюшной полости – 400;
- Электрокардиограмма – 200 грн;
- УЗИ сердца -500;
- Гинеколог – 400;
- УЗИ груди – 400.
- У мужчин вместо гинеколога – уролог – 500.
Итак, на свой техосмотр журналистка ТСН потратила около четырех тысяч гривен. И около пяти часов времени. После сорока лет – больше процедур – больше денег. Около 5-6 тысяч гривен. После сорока у женщин – УЗИ груди меняется на маммографию – 600 грн.
В обязательный список у мужчин добавляется УЗИ простаты – 200 грн и анализ крови на онкомаркер PSA – 300 грн. Также и мужчинам и женщинам после сорока нужно делать колоноскопию –1000 грн.
Потому что рак кишечника занимает второе место по распространенности в мире. Все обойдется около 5-6 тысяч гривен. И это все равно дешевле, чем лечить серьезную запущенную болезнь. К тому же, все эти обследования вы можете сделать в государственной клинике бесплатно.
- Поэтому подготовьтесь заранее. И помните, возрастные рекомендации скорее условные. Потому что рассчитаны на идеального здорового украинца.
- Тщательно следует проследить все факторы риска. В том числе и свое психологическое состояние. Ибо, например, в США и уже в некоторых наших клиниках параллельно с УЗИ рекомендуют проходить тест на депрессию и тревогу – особенно женщинам после тридцати.
Поэтому хотите ехать долго и комфортно, тестируйте не только свое авто, но и свое тело, потому что водитель все же важнее.