Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине

Кабинет министров продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Таким образом, ограничения будут действовать как минимум в течение I квартала следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, передает NNS.

“Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года”, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, карантин продлится как минимум на протяжении I квартала следующего года.

“Это означает, что все правила доступа до публичных мест с COVID-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе”, добавил премьер.

Напомним, с сегодняшнего дня Винницкая и Хмельницкая области вернулись в “желтую” зону адаптивного карантина.

А Одесская область, напротив, может вернуться в “красную” зону с самыми жесткими ограничениями.

С 15 декабря еще две области выходят из “красной” зоны