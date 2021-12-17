Юбилеи и памятные даты в 2022-2023 годах: что будем отмечать

Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022 и 2023 годах. 281 нардеп поддержал это постановление.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Главком.

Как отметил один из авторов постановления, депутат от «Евросолидарности» Владимир Вятрович, он рад, что среди празднуемых на государственном уровне – 80 годовщина создания Украинской повстанческой армии.

С полным списком памятных дат на 2022 можно ознакомиться по ссылке.

С полным списком памятных дат на 2023 можно ознакомиться по ссылке.

В конце ноября подкомитет по вопросам национальной и культурной памяти Комитета по гуманитарной и информационной политике рассмотрел более тысячи предложений к проекту постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах.

Итак, в следующих годах нас ждут юбилеи выдающихся деятелей: историка и политолога Вячеслава Липинского, писателя Михаила Стельмаха, композиторов Николая Лысенко и Игоря Стравинского, благотворительницы Варвары Ханенко, художника Николая Пимоненко, оперной и камерной певицы Зои Гайдай, историка Дмитрия Дорошенко и другие.

В то же время, как отметила Ирина Констанкевич, Постановление будет содержать не такие общеизвестные имена, например, как юбилеи литературоведа Павла Риттера, писателей Юрия Кмита, Петра Скунца, Ивана Чендея, архитектора Иосифа Каракиса, танцора Игоря Юскевича.

«Как исключение (в контексте празднования 30-летия Независимости) оставили в проекте 30 лет со дня утверждения Верховной Радой Украины Государственного флага Украины и малого Государственного герба Украины; 30 лет со времени открытия в Киеве I Всемирного форума украинцев», рассказала тогда председатель подкомитета Ирина Констанкевич.

Кроме того, напоминаем о 300-летии со дня рождения философа, просветителя-гуманиста, поэта и педагога Григория Сковороды. Этот день отмечается 3 декабря 2022 года.