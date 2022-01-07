Из-за поста в Facebook суд наложил арест на квартиру украинки

В Кривом Роге суд арестовал квартиру женщины и присудил ей выплатить 100 тысяч гривен морального ущерба из-за поста в Facebook.

Такое решение Саксаганского районного суда Кривого Рога размещено на сайте Единого реестра досудебных решений, передает NNS.

Из-за поста в Facebook суд наложил арест. В чем дело?

В конце декабря истица подала заявление в суд о неправомерном использовании ее фотографии в интернет-сети и попросила компенсировать ей моральный ущерб.

Фото было опубликовано в посте ответчика в соцсети Facebook под названием: “СВОЗИТЬ ГРОБЫ К ГОРИСПОЛКОМУ?” Означает ли поддержка петиции, что поборы на кладбищах будут прекращены?

Стоит отметить, что саму фотографию, на которой была изображена заявительница и ее муж, ответчица взяла на Facebook-странице истицы.

По мнению заявительницы, публикация привела “не только к раскрытию и распространению ее персональных данных о семейном положении, освещении личных отношений, религиозных убеждений, но и к обсуждению общественностью ее мужа, его прошлых личных отношений, деятельности на должности руководителя КП “Ритуал Сервис Плюс” КМР, свидетельством чего есть комментарии под постом ответчика”.

Решение суда

Суд считает, что из-за публикации истица перенесла ряд моральных страданий и вреда, и полностью удовлетворил заявленный моральный ущерб в сумме 100 000 грн.

На квартиру ответчицы общей площадью 44,7 кв. м был наложен арест. Примечательно, что ее стоимость учтена судом в сумме 20 291 грн., поскольку ответчица сама указала ее при подаче декларации в 2021 году. Таким образом, стоимость квартиры не превышает размера морального ущерба.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Днепровском апелляционном суде.