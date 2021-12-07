Индексация в марте: кому увеличат пенсионные выплаты

В госбюджете-2022 предусмотрено 200,6 млрд грн на индексацию в марте пенсий. Кому увеличат пенсионные выплаты?

С 1 марта 2022 года, кроме индексации для всех категорий пенсионеров по одинаковым правилам, проведут также и другие мероприятия в рамках поддержки отдельных категорий.

доплаты военным пенсионерам;

перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;

расширение программы президента по возрастным доплатам к пенсиям, которая в следующем году будет распространена на пенсионеров в возрасте 70—75 лет;

установление минимальной пенсионной выплаты для людей старше 70 лет при полном стаже на уровне 3000 грн.

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Для пересчета пенсий людям с инвалидностью в составе ликвидаторов Чернобыльской катастрофы предусмотрено почти 3 млрд грн в рамках программы социальной защиты граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Пенсионную доплату пенсионерам в возрасте 70—75 лет получат 1,5 миллиона человек.

Если у пенсионера старше 70 лет будет достаточный страховой стаж (35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин), то минимальная пенсия будет составлять не менее 3000 грн.

Также заложены средства на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования — 50 млн грн.

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Напомним, что в следующем году предпосылкой для роста уровня всех пенсионных выплат является повышение минимальной зарплаты-2022 и прожиточного минимума-2022.