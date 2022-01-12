“єСубсидія” по аналогии с “єПідтримкою”: в Украине могут запустить новую программу

В Офисе президента предполагают запуск в Украине программы “єСубсидія” с выплатами на карту, которые можно будет потратить только на оплату коммунальных услуг.

Об этом NNS узнал из сообщения Громадське.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма предполагает запуск программы “єСубсидія” по аналогии с программой “єПідтримка”,

“Будем ее (программу “єПідтримка” – ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить “єСубсидію”?”, сказал он в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По его словам, речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

“Сама “єПідтримка” будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов”, подытожил Ростислав Шурма.

Что такое “єПідтримка”?

“єПідтримка” – это программа поддержки, по которой украинцы, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, могут получить тысячу гривен.

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Эти деньги можно потратить только на определенные категории: книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, на концерты или на поездки по Украине и таким образом поддержать бизнес, который больше всего страдает из-за карантина.

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