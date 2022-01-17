Харьковчанин предлагает свой земельный участок для создания базы НАТО

В Сети появилась фотокопия заявления харьковчанина Олега Марченко на имя генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где он предлагает свой земельный участок для размещения военной базы Альянса.

Фото заявления было опубликовано 16 января в Telegram-канале “Оперативный ВСУ”, передает NNS.

В заявлении говорится, что у харьковчанина Олега Марченко есть желание вступить в Альянс и он предлагает отдать свой земельный участок площадью 8,13 га на территории Харьковской области для базы НАТО.

Согласно заявлению, свою землю украинец готов отдать на безвозмездной основе в пожизненное пользование.



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