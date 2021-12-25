Главные новогодние елки городов Украины: яркая фотоподборка

В этом году в каждом из областных центров новогодние елки получились уникальными и радуют местных жителей.

24 канал сделал фотоподборку главных хвойных красавиц из разных городов Украины, передает NNS.

Киев

На Софийской площади в Киеве установили 31-метровую красавицу, которую украсили 10 километрами гирлянд. Они, как и в прошлом году, висят вокруг нее, как шатер. Также для украшения использовали 20 тысяч игрушек, которые несколько месяцев раскрашивали львовские мастера.

Львов

А вот во Львове главное рождественское дерево высотой 17 метров. Его львовянам подарил житель села Оброшино Василий Козленко.

Следует отметить, что в городе была разработана новая концепция оформления к зимним праздникам. В ней использовали много ромбов, поскольку именно они уже давно символизируют жизнь и род. Эту фигуру можно увидеть не только на орнаментах елки, но и в декорациях улиц.

Винница

В Виннице главная елка расположена в центральном парке Леонтовича. Для нее закупили немало новых игрушек и иллюминации. Основные цвета украшения символа празднования – синий, золотисто-желтый и серебряный. Они сверкают среди многометровых гирлянд.

Луцк

В Луцке уже традиционно украсили не одну, а “трио” елок на Театральной площади. На них повесили всего 150 игрушек. Однако праздничные красотки все же выглядят удивительно, ведь их тоже украсили с использованием двух сотен желтых гирлянд.

Днепр

В Днепре в этом году подошли к подготовке елки очень основательно. Новое искусственное дерево купили примерно за 50 миллионов. А на установку и украшение из бюджета города потратили еще 12,5 миллиона гривен.

20-метровую красавицу украсили яркими оранжевыми гирляндами, а также прозрачными и золотыми шарами. Дерево стоит на европейской площади в центре Днепра.

Краматорск

Поскольку город Донецк находится под оккупацией, крупнейшую елку региона установили в Краматорске. Кроме обычных гирлянд, на ней светятся красные банты со снежинками. Особый символизм придают желтые и голубые огоньки, которыми сияет дерево.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске главная елка высотой 18 метров с диаметром 8 метров. Это искусственное дерево оборудовано иллюминацией с программным контроллером. Поэтому окрас сияющего конуса часто изменяется.

Кропивницкий

В Кропивницком в этом году самая маленькая и самая дешевая елка из всех областных центров. Высотой новогодняя красавица 14 метров и искусственная. Последнее дерево обновляли еще несколько лет назад. Однако около нее оборудовали сразу несколько новых фотозон.

Ужгород

Главную новогоднюю красавицу Закарпатья установили на Театральной площади Ужгорода. 15-метровое искусственное дерево украшено широкими волнистыми полосами гирлянд желтого цвета. А на верхушке сияет большая снежинка того же цвета. Также можно заметить много белых полосок, символизирующих снегопад.

Запорожье

Главная елка Запорожской области достигает 22 метров и оформлена очень креативно. Ведь в украшении ориентировались на праздничные деревья в европейском стиле. Все игрушки там новые и стоили около 2 миллионов. Вся ее площадь сверкает золотыми огоньками и белыми полосами.

Одесса

В Одессе самую большую елку установили под мэрией – на Думской площади. Она украшена в морском стиле, что полностью соответствует расположению города. Большинство ее поверхности покрыты синими огоньками, между которыми прикреплены морские звезды. А снизу на новогодней красотке светятся волнистые линии, похожие на водоросли.

Николаев

В Николаеве на Соборной площади установили большое искусственное дерево, украшенное иллюминациями в виде снежинок, шапок, бантиков и других традиционных символов праздников. Также большинство ее площади покрыто гирляндами разных цветов. Однако дерево выглядит так же, как в прошлом году.

Полтава

Полтавская елка, как и в столице, имеет большой шатер иллюминации. Высотой рождественское дерево города около 20 метров. Главное убранство самой елки – волнистые синие линии, которыми оплетено большинство поверхности. А верхушка ее украшена яркой зеленой звездой.

Ровно

В Ровно раньше украшали деревья, растущие в центре города, но впервые приобрели искусственную елку. Кроме того, купили несколько наборов игрушек, гирлянд, а также других украшений. Общая стоимость праздничного обновления города – 3 миллиона гривен.

Суммы

В Сумах основным изменением в елке есть ее расположение. Преимущественно она стояла возле областной администрации, однако 2022 она встретит на Театральной площади. Что касается отделки, то она покрыта яркой иллюминацией разных цветов. В большинстве своем она зеленая с синим. Также на ней сияют белые снежинки.

Тернополь

В Тернополе главная елка также украшена 3D-иллюминацией и постоянно меняется. Высотой она 18,5 метра. Также на вершине сверкает многосторонняя звезда.

Харьков

В Харькове елка высотой 40 метров. Ее нижняя часть зеленовата, а сверху установлены большие вставки иллюминации. Эти элементы периодически изменяют цвет. Рядом тоже установили немало декораций, а также фудкорты.

Херсон

В Херсоне главная елка украшена преимущественно иллюминациями. На ней множество белых гирлянд, а по краям дерева сияют желтые шары. Также там иногда включают светящиеся снежинки и бантики.

Хмельницкий

В Хмельницком елка покрыта длинными полосами иллюминаций, сверкающими разными цветами. Между ними висит много серебристых шаров. А вот главной “изюминкой” дерева стала звезда на верхушке. Поскольку ее лучи волнистые, украшение очень похоже на этническое изображение солнца.

Северодонецк

В Луганской области главную елку области пришлось установить в Северодонецке. Она тоже украшена большими полосами иллюминаций. Кроме этого, низ красавицы покрыт колокольчиками, совами и другими светящимися украшениями.

Житомир

В Житомире уже традиционно решили украсить живую елку. Ее украсили желтыми гирляндами, между которыми светится немало белых шаров. Высотой хвойная красавица примерно 31 метр, а на вершине установлена ​​желтая звезда.

Черкассы

А вот в Черкассах елку украсили множеством мелких рисунков из иллюминаций – конфетами, перчатками, оленями и другими. Все они висят между желтыми и синими шарами.

Чернигов

Черниговская елка, вероятно, имеет больше шаров среди всех остальных. Ведь она обильно усыпана желтыми, белыми и красными игрушками. Кроме этого, на нее повесили большие продольные полосы гирлянд.

Черновцы

В Черновцах в этом году городские власти решили приобрести новую искусственную елку. Дерево высотой 18 метров обильно укрыли золотистыми, серебристыми и белыми звездами. Среди них также много снежинок и продольных гирлянд.