Главную елку Киева откроют не на Николая: названа дата

Главную елку Киева на Софийской площади откроют не как обычно, в День святого Николая 19 декабря, а в другой день.

Як сообщают в КГГА, в этом году огни на главной елке страны засветят в канун Дня святого Николая – 18 декабря.

Организаторы отметили, что главной темой локации на Софийской площади будет Рождество Христово.

Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево украсят более 20 тысяч игрушек красного и золотого цвета, а над елкой будет сиять гирлянда в виде большого купола.

Как выглядит елка сейчас

Так выглядит елка на данный момент — фото в сеть выложил «Киев сейчас».

В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому расположится каток. Также на площади установят теплую арт-зону для отдыха.

Еще локации

На Владимирском проезде будет организована ярмарка с фуд-кортом, а на Контрактовой — большая рождественская локация «Рождество на Подоле» с катком, снежной горкой, аттракционами и резиденцией святого Николая.

17−20 декабря у Арки дружбы народов в Киеве проведут зимний фестиваль Snigfest, а 19 декабря там откроют новогоднюю локацию, которая будет работать до 19 января 2022 года.

С 17 декабря заработает праздничная локация и в Шевченковском парке столицы.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты