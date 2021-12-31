Еще в одном банке можно открыть карту “єПідтримка”

Оформить карту «єПідтримка» и получить 1000 гривен денежной помощи за полную вакцинацию против коронавируса теперь можно и в «Райффайзен Банке». Это уже седьмое финучреждение, которое присоединилось к государственной программе.

Об этом сообщили на сайте финансового учреждения, пишет Громадське, передает NNS.

Для получения карты в этом банке нужно обратиться в ближайшее отделение банка или оформить ее онлайн вот здесь.

После оформления карты необходимо подать заявление на выплату 1000 грн в приложении «Дія». Для этого надо открыть приложение, в разделе «Услуги» отправить заявление на получение помощи и выбрать карту «єПідтримка» «Райффайзен Банка».

Пока карты еще выдают шесть других банков: государственные «ПриватБанк» и «Ощадбанк», а также monobank, «А-Банк», «Альфа-банк» и «Укргазбанк».

Кто получит деньги?

Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія». Также быть гражданином Украины от 18 лет. Чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря.

Деньги можно потратить на книги, спортзалы, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки по Украине. Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, то счет закроют.

Люди от 60 лет смогут использовать тысячу гривен за вакцинацию против коронавируса на социальные нужды, в частности на покупку лекарства. Но такую возможность запустят с января 2022 года.

Как потратить деньги?

Рассчитываться можно будет онлайн и офлайн, но только в категориях украинского бизнеса. Банки будут распознавать COVID-тысячу в случае оплаты картой с помощью МСС-кодов.

Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление бизнеса. В случае оплаты картой «єПідтримка» он должен совпадать с одним из кодов, указанных в постановлении.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными невозможно.

Программа реализуется только в приложении «Дія», поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.