Е-билет: в Украине правила проезда в общественном транспорте изменятся

26 января Верховная рада приняла в первом чтении за основу законопроект, который позволит использовать Е-билет на автомобильном и городском электротранспорте по всей Украине.

Е-билет для пассажирских перевозок приравняют к бумажному талону.

Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает NNS.

“Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию одной из ключевых реформ транспортной отрасли – введение электронного билета”, заметил он.

Так, положения проекта разработаны с целью:

использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа;

создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте.

Напомним, полгода назад Киев полностью отказался от бумажных талонов в муниципальном транспорте. Чтобы воспользоваться столичным общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет.

А уже в феврале планируется начать тестирование оплаты за проезд банковской картой е в наземном транспорте на нескольких маршрутах.

Жители Киева смогут также использовать для проезда карту киевлянина, в частности, это касается льготников и пенсионеров. Проезд в коммунальном транспорте для школьников остается бесплатным, но для этого необходимо оформить электронную карточку ученика для ребенка до 1 марта 2022 года.