Доставка газа в Украине подорожала: как платить меньше

С 1 января в Украине утвердили новые тарифы на распределение и транспортировку газа. В среднем услуга подорожала на 3,9%. Однако сумму к оплате можно уменьшить.

Об этом говорится в материале “Факты“, передают novyny.live, информирует NNS.

Как сэкономить?

Для каждого облгаза размер тарифа определяется индивидуально и зависит от региона, количества потребителей и размера затрат на работу системы.

Что касается суммы в платежках, то она зависит от объемов потребленного газа. За основу берется объем использованного топлива за предыдущий период, который делится на 12 и умножается на тариф местного облгаза.

Но сумму к оплате можно снизить. К примеру, если пользователь не пользуется газовым котлом, то следует обратиться в облгаз с заявлением об отключении газового котла и изменить категорию потребления в договоре о распределении газа. Это изменение повлияет на начисление за распределение на будущие периоды (с 1 января следующего года).

Также плата за распределение газа не начисляется тем домохозяйствам, которым официально прекращены поставки газа, о чем составлен соответствующий акт. Газовая труба должна быть опломбирована. Также должен быть расторгнут договор по распределению газа.

“Если потребитель не желает платить за распределение газа, ему необходимо обратиться к своему оператору ГРМ и написать заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора. При необходимости возобновления газоснабжения придется произвести оплату за его подключение”, добавили в статье.

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