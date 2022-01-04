До оливье и курицы: Дорофеева показала, как выглядела ее фигура до праздников

Популярная певица Надя Дорофеева решила побаловать своих поклонников в первые дни нового года, показав, как выглядело ее тело “до оливье и курицы” и других праздничных блюд.

Как сообщает Хайзер, новый снимок она опубликовала в своем Instagram, передает NNS.

“Фото сделано 31 декабря. Такая у меня была фигура до килограмма салата из крабовых палочек, бутиков с сыром и чесноком, оливье, курицы курицы с картохой, ну и сладкого”, написала Дорофеева.

Для фотографий, которые делала перед зеркалом, Надя надела клетчатую рубашку, которую она завязала под грудью и черные трусики.

В таких нарядах поклонники уже видели певицу, ведь до этого она опубликовала снимок, под которым рассказала, как ей удается поддерживать идеальную фигуру.

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