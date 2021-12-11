Для туристов разработали приложение “Порятунок в горах”. Как оно будет работать?

Прикарпатские спасатели разрабатывают систему GРS-мониторинга, которая должна улучшить безопасность туристов в горах. В рамках этого разработали мобильное приложение, с помощью которого туристы смогут подать сигнал SOS.

Об этом 10 декабря сообщили на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, пишет Громадське, передает NNS.

Через приложение для Android и iOS «Порятунок в горах» туристы смогут автоматически регистрироваться и сообщать о том, что уходят в горы.

Если у них возникнет чрезвычайная ситуация — одним нажатием можно будет отправить в горную поисково-спасательную службу сообщение с точными координатами места происшествия.

Приложение сейчас работает в тестовом режиме и доступно на сайте Ивано-Франковского управления ГСЧС в разделе «регистрация туристических групп». Уже через несколько дней его можно будет скачать в Play Market. Когда же оно появится для iOS — не уточняется.

Больше о системе GPS-мониторинга

Приложение было разработано в проекте по повышению уровня безопасности туристов, который включает три этапа. В его рамках специалисты создали систему GPS-мониторинга, способную в режиме реального времени отслеживать передвижение самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горам.

Также GPS-мониторинг сможет отслеживать текущее местонахождение поисково-спасательных групп, что должно улучшить систему управления подразделениями при организации поисково-спасательных операций в горах.

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