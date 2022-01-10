Для кого в Украине техосмотр авто станет обязательным в 2022 году

Украина, согласно требованиям об ассоциации с Европейским Союзом, должна вернуть техосмотр как обязательную практику. Первые проверки авто могут разрешить уже в 2022 году.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Телеграф.

Какие виды транспорта должны пройти техосмотр и что произойдет, если это проигнорировать

В целом, согласно опубликованному законопроекту, к техосмотру хотят обязать практически всех владельцев транспортных средств в Украине. Впрочем, есть конкретные требования.

Так, к техосмотру обяжут людей, владеющих:

автомобилями, которые используют уже более четырех лет;

транспортом, у которого двигатель превышает объем 125 куб. см (или в случае электротранспорта – мощность более 4 кВт);

машинами, способными развивать скорость более 25 км/час.

Кроме легковых или грузовых авто к техосмотру должны быть представлены также мопеды и мотоциклы.

После прохождения проверки специалист должен выдать специальный е-талон.

Кстати, обещают, что само обследование ТС будет проводиться под камерами, чтобы сделать невозможной коррупцию.

Добавим, что в случае игнорирования потребности пройти техническое освидетельствование владельца могут оштрафовать. К тому же на этот раз придется выложить от 3,4 до 17 тысяч гривен.

Напомним, в Украине обязательный техосмотр для всех автомобилей отменили в 2011 году. В первую очередь – из-за коррупционной составляющей, ведь в тех условиях наличие талона не всегда означало, что автомобиль исправен.

В настоящее время обязательное прохождение техосмотра предусмотрено только для коммерческих транспортных средств: автобусов, грузовиков, лицензированных такси. Процедуру техосмотра с 2012 года проводят частные компании, имеющие разрешение от Мининфраструктуры и внесенные в реестр МВД.

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