Длинные выходные на Рождество: сколько будем отдыхать

Украинцев ждут длинные выходные на Рождество. Всего в январе 2022 года двенадцать выходных дней.

Христиане восточного обряда празднуют Рождество 7 января. В этом году праздник приходится на пятницу, а значит, украинцев ждут выходные с 7 по 9 января.

В этот месяц праздничные дни выпали так, что переносить выходные и объявлять рабочие субботы не понадобится, информирует NNS.

Согласно рекомендациям Кабмина, для тех, у кого установлена ​​обычная пятидневная рабочая неделя, 4-6 января будут рабочими днями.

Выходные на Рождество

6 января, четверг – рабочий день может быть сокращен на один час.

7 января, пятница – Рождество – выходной.

8 января, суббота – выходной.

9 января, воскресенье – выходной.

10-14 января – рабочие дни.

Список праздничных дней в 2022 году, которые являются выходными в Украине

В этом году украинцы будут работать 249 дней из 365. 116 дней будут выходными, в том числе 105 еженедельных и 11 праздников:

1 января – Новый год

7 января – Рождество Христово

8 марта – Международный женский день

24 апреля – Пасха

1 мая – День труда

9 мая – День победы во Второй мировой войне

12 июня – Троица

28 июня – День Конституции Украины

24 августа – День Независимости Украины

14 октября – День защитника и защитницы Украины

25 декабря – Рождество Христово по Григорианскому календарю.

Перенос рабочих дней и выходных

Согласно постановлению Кабмина, помимо длинных выходных на Новый год и Рождество, украинцы получат еще два продолжительных праздничных периода по 4 дня.

Выходные к Международному женскому дню продлятся с 5-го по 8 марта. При этом понедельник 7 марта придется отработать в субботу 12 марта.

На День Конституции выходными будут 25-28 июня. Рабочий понедельник 27 июня переносится на субботу 2 июля.

В случае, когда праздники совпадают с еженедельными выходными, нерабочим будет следующий за праздником понедельник. В 2022 такие дни:

суббота 1 января, Новый год – выходной переносится на 3 января;

воскресенье 24 апреля, Пасха – выходной переносится на 25 апреля;

воскресенье 1 мая, День труда – выходной переносится на 2 мая;

воскресенье 13 июня, Троица – выходной переносится на 13 июня;

воскресенье 25 декабря, Рождество – выходной переносится на 26 декабря.

Выходные и праздничные дни в 2022 году: почти треть года без работы

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