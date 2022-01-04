Длинные выходные на Рождество: сколько будем отдыхать

Украинцев ждут длинные выходные на Рождество. Всего в январе 2022 года двенадцать выходных дней.
Христиане восточного обряда празднуют Рождество 7 января. В этом году праздник приходится на пятницу, а значит, украинцев ждут выходные с 7 по 9 января.
В этот месяц праздничные дни выпали так, что переносить выходные и объявлять рабочие субботы не понадобится, информирует NNS.
Согласно рекомендациям Кабмина, для тех, у кого установлена обычная пятидневная рабочая неделя, 4-6 января будут рабочими днями.
Выходные на Рождество
- 6 января, четверг – рабочий день может быть сокращен на один час.
- 7 января, пятница – Рождество – выходной.
- 8 января, суббота – выходной.
- 9 января, воскресенье – выходной.
- 10-14 января – рабочие дни.
Список праздничных дней в 2022 году, которые являются выходными в Украине
В этом году украинцы будут работать 249 дней из 365. 116 дней будут выходными, в том числе 105 еженедельных и 11 праздников:
- 1 января – Новый год
- 7 января – Рождество Христово
- 8 марта – Международный женский день
- 24 апреля – Пасха
- 1 мая – День труда
- 9 мая – День победы во Второй мировой войне
- 12 июня – Троица
- 28 июня – День Конституции Украины
- 24 августа – День Независимости Украины
- 14 октября – День защитника и защитницы Украины
- 25 декабря – Рождество Христово по Григорианскому календарю.
Перенос рабочих дней и выходных
Согласно постановлению Кабмина, помимо длинных выходных на Новый год и Рождество, украинцы получат еще два продолжительных праздничных периода по 4 дня.
Выходные к Международному женскому дню продлятся с 5-го по 8 марта. При этом понедельник 7 марта придется отработать в субботу 12 марта.
На День Конституции выходными будут 25-28 июня. Рабочий понедельник 27 июня переносится на субботу 2 июля.
В случае, когда праздники совпадают с еженедельными выходными, нерабочим будет следующий за праздником понедельник. В 2022 такие дни:
- суббота 1 января, Новый год – выходной переносится на 3 января;
- воскресенье 24 апреля, Пасха – выходной переносится на 25 апреля;
- воскресенье 1 мая, День труда – выходной переносится на 2 мая;
- воскресенье 13 июня, Троица – выходной переносится на 13 июня;
- воскресенье 25 декабря, Рождество – выходной переносится на 26 декабря.
Выходные и праздничные дни в 2022 году: почти треть года без работы