В приложении “Дия” запустили услугу о проверке кредитной истории или новом взятии займа – пользователям будет приходить push-уведомление, если на них будут пытаться взять кредит.

С 4 января эта услуга подключена автоматически.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает NNS.

По его словам, приложение будет уведомлять о проверке кредитной истории, необходимой для открытия кредита. При этом не важно, у вас электронный паспорт или обычный бумажный.

Также в разделе с уведомлениями можно узнать, какой банк и зачем проверяет кредитную историю.

Если вы не открывали новый кредит, но увидели уведомление, то нужно:

позвонить в свой банк и заблокировать операцию;

перейти по ссылке из приложения к Украинскому бюро кредитных историй и написать жалобу.

По словам Михаила Федорова, новая функция включена по умолчанию, обновлять “Дию” не нужно.

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