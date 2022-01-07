Дети делают посты в Instagram, а родителей за это штрафуют: 5 историй

Как выяснилось, в госреестре судебных решений множество дел, фигурантами которых становятся малолетние пользователи социальной сети Instagram. Но по возрасту они не могут быть ответчиками по делам, поэтому ответственность несут их родители.

Об этом NNS узнал из сообщения dev.ua.

850 грн штрафа за фото ребенка

14 октября 2021 года подросток на Закарпатье создала аккаунт в социальной сети Instagram, где последняя выложила фотоснимки другой несовершеннолетней 2009 года рождения.

Мать юной инстаграмницы признали виновной в уклонении родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

Учитывая обстоятельства дела, Иршавский районный суд Закарпатской области пришел к выводу, что к нарушителю следует применить административное взыскание в виде штрафа.

Размер административного взыскания составил 850 грн. Кроме того, с матери взыскали судебный сбор в сумме 454 грн.

Штраф за средний палец

17 декабря 2021 года Деражнянский райсуд Хмельницкой области наказал штрафом мать несовершеннолетней школьницы, которая на территории школы сфотографировалась, показывая средний палец полицейским. «На территории Вовковинецкой СОШ во время фотографирования возле служебного автомобиля сотрудников полиции демонстрировала неприличный жест пальцем, после чего указанная фотография была размещена в социальной сети Instagram», — сказано в материалах дела.

Мать вину признала и раскаялась. Действия девушки суд квалифицировал как совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое несут родители.

Суд оштрафовал ее на 850 грн и взыскал 454 грн судебного сбора.

Предупреждение за ругань в соцсети

28 декабря 2021 года судья Ахтырского горрайонного суда вынес предупреждение матери малолетней дочери, которая в ноябре 2021 года не следила за проведением досуга ребенком, в результате чего малолетняя девушка выражалась в Instagram нецензурной бранью. Известно широкой публике об инциденте стало после того, как видео с руганью попало в группу «Подслушано в Ахтырке».

Мать подростка вину признала. Суд назначил административное взыскание в виде предупреждения. Также мать малолетней хулиганки должна оплатить 454,00 грн судебного сбора.

Общественные работы за кибербулинг

13 декабрь 2021 судья Голопристанского районного суда Херсонской области привлек к административной ответственности отца школьника, совершавшего кибербулинг от другого ребенка.

Судом установлено, что подросток в октябре создал фото ребенка с неприличными жестами и распространил в социальной сети Instagram во время образовательного процесса. Однако хулиган не достиг возраста, для которого предусмотрена административная ответственность. Протокол составлен на отца, который не досмотрел за ребенком.

Во время судебного рассмотрения дела отец признал обстоятельства указанного правонарушения со стороны своего малолетнего сына и сообщил, что в семье проведена необходимая воспитательная работа с сыном.

Отца школьника привлечь к административной ответственности в виде 20 часов общественных работ. Также в пользу государства с него взыскали 454 грн судебного сбора.

Штраф за издевательства над одноклассницей

На Волыни отца десятиклассника суд привлек к ответственности за то, что их сын издевался над школьницей. Согласно материалам дела, он с января по октябрь 2021 года осуществлял систематическое психологическое давление, унижение, насмешки и высмеивание в отношении одноклассницы.

Например, 27 сентября 2021 года в 15 часов школьник в помещении класса школы жестоко оскорблял, издевался и высмеивал девушку тем, что умышленно разбрасывал мусор, собранный последней по классу, заставляя повторно убирать помещение, а также способствовал в одевании полиэтиленового пакета ей на голову.

5 октября 2021 года парень умышленно закрыл дверь в класс и не пускал девушку в учебное заведение.

В январе 2021 года парень в социальной сети Instagram написал словесную брань и оскорбления в адрес одноклассницы.

Суд увидел в действиях несовершеннолетнего признаки булинга (травли) по отношению к однокласснице.

В судебном заседании отец несовершеннолетнего вину в содеянном признал полностью. Ему назначили штраф в размере 1700 грн. Также суд взыскал с отца виновника 454 грн судебного сбора.

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