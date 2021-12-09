Десятое повышение пенсий: кто получит на 546 гривен больше

Повышение пенсий – в декабре после очередного пенсионного нововведения средняя пенсия в Украине составит 3980 грн.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Факты.

Таким образом, практически исполнено обещание Минсоцполитики о том, чтобы довести средний размер выплаты пенсионерам до 4 тысяч гривен.

Пенсии увеличились на 546 грн. или на 16% по сравнению с декабрем 2020 года, когда средняя сумма на руки составила 3434 грн. Об этом сообщили в министерстве.

Декабрьское пенсионное повышение стало десятым с начала года. После мартовской индексации в июле были пересмотрены выплаты новым пенсионерам, выплаты отдельным категориям военных, людям с инвалидностью, «чернобыльцам».

В октябре повышены пенсии для лиц в возрасте 75-80 лет.

Индексация в марте: кому увеличат пенсионные выплаты

В 2022 году снова предусмотрена индексация пенсий. Министр финансов обещает, что при индексации пенсии повысят не менее чем на 10%.

В утвержденном бюджете в четвертом квартале предполагается октябрьское повышение выплат лицам 70-75 лет, пересмотр надбавок и доплат к пенсиям.

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