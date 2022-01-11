Дарим 1000 гривен: ПриватБанк сообщил о новой мошеннической схеме

ПриватБанк сообщил о новой мошеннической схеме – некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка с текстом “Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам”.

Об этом информирует пресс-служба банка, со ссылкой на Экономическую правду передает NNS.

Отмечается, что некоторым клиентам поступают личные сообщения от имени банка с текстом “Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам”.

“По информации банка, ныне некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст вроде: «Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам»”, информируют в финучреждении.

После перехода по ссылке клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта Приват24 на мошенническом фишинговом сайте. Таким образом, мошенники получают возможность списывать деньги со счетов.

“ПриватБанк не распространял таких СМС или сообщений в мессенджерах. Настоятельно рекомендуем при получении подобных СМС-сообщений не переходить по ссылке, указанной в сообщении, и как можно скорее обращаться на горячую линию ПриватБанка за дополнительными разъяснениями”, говорится в сообщении.

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