COVID-сертификаты о бустерной дозе уже доступны в “Дії”: как сгенерировать

Украинцы, получившие бустерную дозу вакцины против коронавируса, смогут сгенерировать соответствующие COVID-сертификаты в “Дії”.

Об этом в Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает NNS.

“Как и обещали, запустили COVID-сертификаты на бустер. Теперь все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут скачать новый сертификат”, написал Ляшко.

Новый сертификат будет действовать 270 дней с момента получения бустерной вакцинации. В нем указана информация с названием препарата, которым была сделана бустерная прививка. Имеется как внутренний, так и международный вариант документа.

“Свой «бустерный» сертификат уже сгенерировал, поэтому могу свободно посещать заведения общепита, государственные учреждения и путешествовать. Но главное – это дополнительная защита от тяжелого течения коронавирусной болезни, которую мы получаем при введении бустерной дозы”, отметил министр.

Сгенерировать сертификат можно по тому же алгоритму, как и предыдущие – о первой и второй дозе вакцины – после получения прививки и внесения врачом соответствующей записи в электронную систему здравоохранения.

Что нужно:

Сделать бустерную дозу, желательно в промежутке от 6 до 9 месяцев после базового курса прививок (2 дозы).

По-прежнему достаточно отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении “Дія”.

Сгенерировать документ можно после того, как вам сделали прививку и внесли соответствующую запись в электронную систему здравоохранения.

О сертификате:

Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки.

Документ можно использовать как внутри страны, так и для пересечения границы других государств.

Однако, чтобы сертификат действовал для пересечения границы, должно пройти 14 дней с момента прививки.

По имеющимся сегодня данным научных исследований полная вакцинация в сочетании с бустерной прививкой обеспечивает 98% защиты от попадания в больницу с Омикроном. Циркуляция последнего уже зафиксирована в 20-ти регионах нашей страны.

“В настоящее время более 350 тысяч украинцев усилили свою защиту и уже получили бустерную дозу антиковидной вакцины, и могут получить новый COVID-сертификат и не испытывать дополнительных карантинных ограничений”, информирует Ляшко.

Напоминаем, получение COVID-сертификата в “Дії” упростили: теперь не нужно делать фотоподпись.

Фото: UNIAN