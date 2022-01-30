Что будут проверять во время техосмотра – автомобилистам на заметку

В Украине техосмотр автомобилей станет обязательным с сентября 2022 года практически для всех категорий транспорта. Что будут точно проверять во время техосмотра?

Транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел Украины, подлежат обязательному техническому контролю в соответствии со статьей 35 Закона Украины «О дорожном движении», сообщили в главном сервисном центре МВД Украины, передает NNS.

Для кого в Украине техосмотр авто станет обязательным в 2022 году

Что будут проверять во время техосмотра?

При обязательном техническом контроле в автомобилях будут проверять:

систему тормозного и рулевого управления;

наружные световые приборы;

пневматические шины и колеса;

светопропускание стекла;

газобаллонное оборудование (при наличии);

другие элементы в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.

Все результаты техосмотра вместе с фото после техосмотра будут внесены в общегосударственную базу данных. При этом на кадрах обязательно должны указать дату и время проведения ТО, полностью соответствующие времени и дате выдачи протокола владельцу авто. Документы будут храниться в базе в течение трех лет.

Какова периодичность прохождения обязательного технического контроля?

для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;

для грузовиков независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;

для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси независимо от срока эксплуатации — ежегодно;

для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации, — дважды в год.

Добавим, что владельцу автомобиля могут отказать в проведении техосмотра, если машина не соответствует информации, указанной в документах: обнаруженные отличия в номерных знаках, несоответствие VIN-кода, а также если перед проведением осмотра не были предоставлены необходимые документы.

Какие документы понадобятся водителям для прохождения техосмотра