Что будут проверять во время техосмотра – автомобилистам на заметку

В Украине техосмотр автомобилей станет обязательным с сентября 2022 года практически для всех категорий транспорта. Что будут точно проверять во время техосмотра?
Транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел Украины, подлежат обязательному техническому контролю в соответствии со статьей 35 Закона Украины «О дорожном движении», сообщили в главном сервисном центре МВД Украины, передает NNS.
Для кого в Украине техосмотр авто станет обязательным в 2022 году
Что будут проверять во время техосмотра?
При обязательном техническом контроле в автомобилях будут проверять:
- систему тормозного и рулевого управления;
- наружные световые приборы;
- пневматические шины и колеса;
- светопропускание стекла;
- газобаллонное оборудование (при наличии);
- другие элементы в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей природной среды.
Все результаты техосмотра вместе с фото после техосмотра будут внесены в общегосударственную базу данных. При этом на кадрах обязательно должны указать дату и время проведения ТО, полностью соответствующие времени и дате выдачи протокола владельцу авто. Документы будут храниться в базе в течение трех лет.
Какова периодичность прохождения обязательного технического контроля?
- для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;
- для грузовиков независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси независимо от срока эксплуатации — ежегодно;
- для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации, — дважды в год.
Добавим, что владельцу автомобиля могут отказать в проведении техосмотра, если машина не соответствует информации, указанной в документах: обнаруженные отличия в номерных знаках, несоответствие VIN-кода, а также если перед проведением осмотра не были предоставлены необходимые документы.
Какие документы понадобятся водителям для прохождения техосмотра