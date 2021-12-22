Что будет с тарифами на свет в Украине до конца отопительного сезона

Украинцам сообщили, что будут с тарифами на свет до конца отопительного сезона.

В этот отопительный сезон тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут.

Об этом на брифинге 21 декабря заверил министр энергетики Герман Галущенко, информирует ТСН, передает NNS.

“Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, и они так и будут дальше оставаться, несмотря на некоторые экспертные оценки, которые нам рассказывают, что цена будет увеличена. На самом деле ничего не будет, цена будет стабильная, и украинцы не заплатят больше за электроэнергию”, сказал министр.

Галущенко также отметил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня в разы меньше, чем у соседей.

“По состоянию на 21 декабря этого года цена в Украине в объединенной энергосистеме 2 тыс. 886 гривен за мегаватт-час, в Бурштынском энергоострове – 2 тыс. 152 гривни. Если мы сравним цены с нашими соседями, то мы увидим, какая существует драматическая разница. В Польше, аналогичная базовая нагрузка, цена составляет 9 тыс. 539 гривен, в Румынии – 12 тыс. 155 гривен, в Венгрии – 12 тыс. 936 гривен, в Словакии – 12 тыс. 918 гривен”, сказал глава Минэнерго.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.

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