Скоро Новый год и повара бригад разработали праздничное меню для украинских защитников на передовой. При этом меню составляли по желанию военнослужащих.

Чем будут угощать военных и что будет в праздничном меню, рассказали на Facebook-странице ООС, передает NNS.

Повар батальона одной из механизированных бригад заранее составляет праздничное меню. По словам Ольги, на новогоднем столе будет несколько видов салатов.

“Наши ребята в плане праздничного стола консерваторы – заказали блюда “как в детстве” – оливье, селедку под шубой, “мимозу”. Поэтому буду удовлетворять их гастрономические капризы, тем более продукты из каталога позволяют приготовить это все”, отметила девушка.

Она также добавила, что будет готовить и салат из крабовых палочек.

Среди основных блюд будет запеченное мясо, котлеты и жареная рыба. Ольга взялась делать и “перепичку” с картофелем и капустой.

Бойцы признались, что на десерт мечтают о домашнем Наполеоне.

“Жена всегда готовит этот торт. Для меня и праздник не праздник без Наполеона”, отметил военнослужащий Владимир.

Это в тайне передали Ольге, на что она ответила, что исполнит эту “сладкую мечту”, поскольку все ингредиенты для этого есть.

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