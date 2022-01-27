Цены на газ в феврале: что предлагают поставщики

Сколько украинцы будут платить за газ в феврале, передает NNS со ссылкой на ГазПравду.
В феврале 2022 года украинцы будут платить за газ по ценам от 7,7 грн до 11,99 грн/куб. м. Соответствующие тарифы на следующий месяц в рамках годовых контрактов начали публиковать газоснабжающие компании, которые не могут повышать ценники до окончания отопительного сезона.
По состоянию на 27 января самый дешевый газ предлагает своим клиентам компания “Эру Людям” – 7,7 грн. Она снизила годовую цену с 8,1 грн.
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Остальные поставщики свои годовые предложения не изменили. Большинство, а именно 38 компаний, установили цены ниже 8 грн за кубометр. Кроме “Эру людям”, самые низкие тарифы предлагают такие компании:
- 7,799 грн – “Энерджи Трейд Групп”;
- 7,80 грн – Neogas;
- 7,88 грн за куб. м – “Эвода Трейд” и КП “Луцкводоканал”;
- 7,89 грн за куб. м – “Черкассы Сбыт” и “Уманьгаз Сбыт”.
- 7,90 грн – “Топливэнерго”.
Государственный “Нафтогаз” предлагает клиентам 7,96 грн/куб. м. Такую же цену установили “Газпостачсервис” и “Тернопольоблгаз Сбыт” (полный список смотрите внизу).
В то же время самые дорогие расценки – у “Стрыйнафтогаз” (11,99 грн), “Юниверс Газ” (11,4 грн) и “ТАС Энергия страны” (11,22 грн).
Напомним, что новые годовые тарифы на сезон 2022/2023 поставщики должны обнародовать в апреле.