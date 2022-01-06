Бустерную дозу против коронавируса разрешили для всех совершеннолетних в Украине

Бустерную дозу против коронавируса разрешили всем совершеннолетним в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ.

Об этом Ляшко сообщил в Фейсбуке, передает NNS.

“Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались”, написл министр.

Виктор Ляшко отметил, что бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.

Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Для бустерной дозы предпочтение будет отдаваться м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения. Сгенерировать его можно будет в “Дии” ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию.