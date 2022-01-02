Бустерная и дополнительная дозы прививки. Продолжают ли они действие COVID-сертификата?

Бустерная и дополнительная дозы прививки: в чем разница и продлевают ли они действие COVID-сертификата.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью “Суспільному“, со ссылкой на novyny.live передает NNS.

Кому рекомендована бустерная доза

Бустерная доза, по словам врача, помогает повонить защитный тир антител и создать более эффективную защиту. Ее рекомендуют для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа, когда пройдет 6 мясцов с базового курса прививки.

Сейчас 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины, благодаря которой срок действия сертификата продлен на 270 дней, то есть на 9 месяцев.

Дает ли удлинение действия сертификата дополнительная доза

В то же время чиновник отметил, что дополнительная доза не дает права продлевать действие сертификата о вакцинации.

“Человек, который имеет проблемы с иммунитетом, или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, могут получить дополнительную дозу вакцины. Такая доза называется ” дополнительная”, пояснил главный санитарный врач.

Бустерная и дополнительная дозы прививки: в чем разница

Игорь Кузин отметил, что дополнительная доза не дает фактически трех доз в целом, ведь люди, которым она рекомендована, имеют иммунитет после третьей вакцинации такого же уровня защиты, как после двух.

“Человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки”, отметил эксперт.

Раньше в Минздраве также поянювали, что:

“Бустерная доза – это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза – это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых за тяжкие болезни две дозы вакцины могут не дать должного защиты”.

Глава Ммнздрава также отметил, что дополнительную дозу вакцины могут получить люди с разными видами рака крови, люди с ВИЧ-инфекцией, пцієнти после трансплантации органов, стволовых клеток, люди с аутоиммунными заболеваниями, получающие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, люди после хімієтерапії или лучевой терапии и люди, которые получали высокие дозы стероидов по любой причине за месяц до вакцинации.

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