“Бойтесь и ждите худшего”: хакеры взломали сайты украинских министерств

В ночь с 13 на 14 января хакеры взломали сайты нескольких министерств Украины и опубликовали на них сообщения с угрозами в адрес жителей страны.

Об этом информируют украинские и российские СМИ, передает NNS.

В заявлении говорится, что всю личную информацию украинцев якобы загрузили в “общую сеть”, а данные на персональных компьютерах будут удалены без возможности восстановления.

“Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли”, г оворится в сообщении.

Заявление опубликовано на украинском, русском и польском языках.

По состоянию на утро 14 января временно не работает официальный сайт Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

По запросу Минобразования поисковик переадресовывает на страницу ведомства, которая пока отображается как ONLYSTART, передают Факты.

Пока продолжаются работы по устранению неисправности, а также работает киберполиция, в ведомстве просят пользоваться официальными вебресурсами МОН в Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok.

“Также эксклюзивная и достоверная информация о работе команды МОН публикуется в Telegram-канале Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета”, отмечают в Минобразования.

Также не работает сайт госуслуг “Дия”, однако проблем с работой приложения “Дия” нет, пишет Украинская правда.

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