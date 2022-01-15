Без света, тепла и денег: чем угрожают кибератаки украинцам

Кибератаки в Украине могут лишить население света, тепла и денег. Американские эксперты предупреждают, что будущие атаки могут быть намного серьезнее, чем на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, передает NNS.

В частности, в материале “Без света, без тепла, без денег – такая жизнь в Украине во время кибервойны”, издание отмечает, что пятничный инцидент может стать подготовкой для более серьезных атак.

“По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах… Организациям необходимо начать подготовку”, заметил аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По его мнению, подобные разрушительные атаки будут нацелены на критически важную инфраструктуру.

Как пишет Reuters, недавно атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью. Но российские хакеры за последние два года стали интенсивнее атаковать их вирусами-вымогателями, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это привело к смерти пациентов.

При этом отмечается, что Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках на Украину.

По мнению бывшего руководителя отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, если Москва снова решится на вторжение, то будет еще больше кибератак. Но вероятнее всего они не станут роковыми.

“Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле”, подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 14 января была осуществлена ​​самая большая за четыре года кибератака на Украину, она “положила” ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг “Дия”.

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