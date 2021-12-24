Беременные и женщины с детьми также должны стать на военный учет

Беременные и женщины с малолетними детьми согласно нормам законодательства должны стать на воинский учет, однако это не означает, что они станут военнослужащими.

Как пишет Укринформ, об этом на брифинге рассказал военный комиссар Киевского областного ТЦК и СП полковник Валерий Куценко, передает NNS.

«Есть закон Украины о воинской обязанности и военной службе, есть определенный перечень отсрочек от призыва, там их три категории характерных – по семейным обстоятельствам, по учебе, по состоянию здоровья и т.п. То есть, если женщина имеет несовершеннолетних детей, то она будет военнообязанной. Поймите правильно, военнослужащий и военнообязанный – это очень большой путь от одного к другому. Она будет состоять на военном учете, потому что ее специальность, по которой она работает, может принести пользу государству, в случае вооруженной агрессии или эскалации какой-либо ситуации. Но ее никто никуда призывать не собирается, это совсем разные вещи», заявил Куценко.

Он отметил, что взятие женщин на учет – это законодательная норма, которую Минобороны реализует.

«Определено, что женщины берутся на учет, мы должны это делать, и мы будем это делать», подытожил Куценко.

Участники брифинга отметили, что не понимают причин поднявшегося вокруг этой темы хайпа, ведь закон был принят всеми депутатскими фракциями, кроме ОПЗЖ, еще весной текущего года.

Когда начнут штрафовать женщин за уклонение от военного учета?

Речь идет о требованиях части одиннадцатой статьи 1 Закона Украины “О воинской обязанности и военной службе” и подпункта 1 пункта 3 раздела II Заключительных и переходных положений Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведения воинского учета”.

В соответствии с законом, были предоставлены 6 месяцев всем министерствам и ведомствам на проработку своих руководящих документов. Минобороны издало приказ в октябре, объяснил военный комиссар.

Как сообщалось, Министерство обороны утвердило список профессий, представительницы которых должны будут стать на обязательный учет военнообязанных. Соответствующий приказ Минобороны был принят 11 октября 2021 года.

Документом утверждается перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Так, в список вошло большое количество популярных профессий, в частности, медики, фармацевты, юристы, программисты, социальные работники, менеджеры, бухгалтеры, журналисты, музыканты, работники ресторанов и гостиниц, рекламщики и т.д. Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с приказом главнокомандующий Вооруженными силами Украины должен обеспечить в шестимесячный срок со дня вступления документа в силу.

“Завтра не нужно бежать в военкомат”, – главнокомандующий ВСУ о военном учете женщин

Уклонение от постановки на воинский учет влечет наложение штрафов в размере 850-1700 гривень – на женщину; 5100-8500 гривень – на работодателя.