Банки убирают кэшбеки и готовы ввести плату за обслуживание карт

После сокращения комиссии интерчейндж в ноябре банки начали просматривать кэшбеки и рассматривают возможность ввести плату за обслуживание дебетовых карт.

Об этом банкиры рассказали на круглом столе, организованном “Финансовым клубом“, информирует Экономическая правда, передает NNS.

“Эмиссионные бизнесы банкиров не в восторге от произошедшего. Наши продукты были сконструированы с активным использованием кэшбека – и по дебетовым картам, и по кредитным. С дебетовых карточек мы уже убрали кэшбек”, сообщил заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий.

Он добавил, что летом следующего года, при следующей волне снижения интерчейнджа, банк будет принимать решение о возможной фиксированной плате за обслуживание дебетовых карт.

Глава Совета Национальной ассоциации банков Елена Коробкова пояснила, что интерчейндж в большинстве банков был “основным источником финансирования кэшбеков”. И в ассоциации, и в НБУ выступали против законодательного регулирования комиссии интерчейндж.

НБУ выступает против резкого административного снижения интерчейнджа, отметил замглавы НБУ Алексей Шабан.

“Банки в последнее время не рассчитывают на интерчейндж как на свои доходы. Они делятся с клиентами”, говорит заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Не все банки “делились” интерчейнджем, говорят в Нацбанке.

“Я не соглашаюсь, что два крупнейших эквайера на рынке направляли интерчейндж на кэшбеки. Насколько я знаю, в двух государственных банках (ПриватБанк и Ощадбанк. – ред.) программ кэшбеков не было. А один из государственных (Ощадбанк – ред.) за мою дебетную карточку списывает комиссию по СМС-информированию. И я боюсь, что второй государственный банк тоже это начнет делать”, сказал Шабан.

Такое поведение он также объясняет тем, что “по дебетовой карте не на чем больше заработать”, тогда как “на кредитке есть просрочка или заработок на портфеле”.

Член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банк Олег Клименко уверен, что банки будут искать новые инструменты поощрения клиентов вместо потерянных кэшбеков.

“Мы посмотрели, как на это реагировала Европа. Есть три инструмента. Первый – установка “кепов”, то есть максимальной суммы кэшбеков, которая может быть выплачена клиенту в течение месяца. Второй инструмент – это снижение уровня кэшбеков. И третий уровень – это перенос кэшбеков или их увеличение на стороне кредитных карт. То есть, там, где есть дополнительная маржа в банках за счет использования клиентами кредитных средств. Есть еще четвертый инструмент – введение ежемесячных комиссий по карте”, рассказал Клименко.

Напоминаем

В ноябре 2021 года компании Visa и Mastercard ввели в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине в соответствии с решением Антимонопольного комитета Украины.

С 26 ноября размер ставки составил 1,2%. Дальнейшее снижение предельных ставок интерчейндж произойдет в соответствии со следующим графиком, согласованным АМКУ: с 1 июля 2022 года – не более 1%; с 1 июля 2023 года – не более 0,9%.

Для справки

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились.

Кешбэк – возврат покупателю части средств, потраченных на оплату товаров или услуг.